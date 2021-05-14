Госзаказчики нарастили закупки лекарств на сумму в 100 млрд рублей в I квартале

Российские государственные заказчики в I квартале 2021 года увеличили закупки лекарственных средств до 219,1 млрд руб., что на 100 млрд рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический центр электронной торговой площадки «Росэлторг». Центр проанализировал тенденции в госзакупках в рамках федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Сумма начальной (максимальной) цены контракта (сумма, с которой начинаются торги) лекарственных средств в рассматриваемый период увеличилась почти на 100 млрд руб. — со 121,7 млрд до 219,1 млрд руб.», — сказали в аналитическом центре.

Топ-3 закупок за январь—март текущего года остается таким же, как и годом ранее. Это сооружения и строительные работы в области гражданского строительства; здания и работы по возведению зданий; лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях. Начальная (максимальная) цена контрактов в первых двух категориях изменилась незначительно, уточняют в центре.

«Росэлторг» — федеральный оператор электронных торгов для государственных и муниципальных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Число клиентов превышает 350 тыс. заказчиков и более 550 тыс. участников торгов.

gxpnews