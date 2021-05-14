Минздрав предложил дополнить функционал ЕГИСЗ

Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) предлагается делегировать ведение подсистемы обращения медикаментов. Также ЕГИСЗ будет собирать и выдавать данные о предоставлении федеральными центрами специализированной медпомощи в соответствии с требованиями базовой программы ОМС.

Минздрав России подготовил проект постановления правительства России «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения», которым предлагает дополнить эту систему новым функционалом. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Предполагается, что ЕГИСЗ будет собирать и предоставлять сведения о специализированной медпомощи, оказываемой федеральными центрами, в соответствии с едиными требованиями базовой программы ОМС. Также планируется ведение вертикально интегрированных мединформсистем по отдельным профилям оказания медпомощи и заболеваниям в ЕГИСЗ.

Среди новых функций – ведение подсистем обращения лекарств и поддержки ситуационного центра ЕГИСЗ для повышения качества взаимодействия информсистем, входящих в инфраструктуру, обеспечивающую работу ЕГИСЗ и информсистем в сфере здравоохранения. Это также позволит обеспечить управление качеством обслуживания поставщиков и пользователей инфраструктуры информационного взаимодействия, непрерывность и доступность услуг для сервисов, формирование отчетности о ее работе, управление информационной безопасностью.

Фото: mos.ru

Григорий Дубов

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