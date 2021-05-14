Мишустин заявил о продлении действия регистрационных удостоверений антиковидных лекарств

Премьер-министр заявил о продлении действия регистрационных удостоверений лекарств против COVID-19, зарегистрированных по упрощенной схеме, чтобы препараты продолжали быстро поступать в оборот. Правительство намерено подготовить соответствующие изменения в законодательство.

Правительство намерено продлить срок действия регистрационных удостоверений лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, которые были зарегистрированы по упрощенной схеме. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Он заявил, что на рынок было выведено 12 основных противовирусных средств и вакцин отечественного производства, зарегистрированных по упрощенной процедуре регистрации.

«Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и аптеки. Поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений. Для этого понадобятся изменения в законодательство. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать такую инициативу», — обратился он к депутатам.

Среди препаратов, зарегистрированных по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением Правительства РФ № 441 от 03.04.2020, «Коронавир», «Илсира», «Авифавир» , а также вакцины «Спутник V» , «ЭпиВакКорона» , «КовиВак» и «Спутник Лайт» .

Фото: duma.gov.ru

Елена Сидорова

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