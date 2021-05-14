Иностранные производители раскритиковали обсуждение «второго лишнего» за «закрытыми дверями»

Инициативу введения правила «второй лишний», которое предоставит преференции для российских препаратов полного цикла на госзакупках, обсуждают без участия представителей иностранной фармы. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации Международных фармацевтических производителей AIPM Владимир Шипков на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ФВ».

«Инициатива «второй лишний» продвигается почему-то без участия международной фармы. Вы же это реализуете и обсуждаете в том числе в правительстве за закрытиями дверями, с участием ограниченного круга потенциальных бенефициаров. Без какого-то публичного обсуждения», — сказал Шипков, обращаясь к президенту компании «Активный компонент» Александру Семенову.

Семенов в свою очередь заявил, что дискуссия по этому вопросу ведется открыто, в том числе с привлечением врачей. «Нет никакого «второго лишнего», и нет никакого обсуждения за закрытыми дверями. Дискуссия идет абсолютно транспарентно», — сказал Семенов. Он уточнил, что 3 марта, на последнем заседании в Министерстве промышленности и торговли по этому вопросу, присутствовали 25 врачей.

В то же время генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев сообщил «ФВ», что врачи, принимавшие участие в заседании, высказали неоднозначную позицию, многие из них выступили против.

Механизм «второй лишний» предусматривает, что заказчик будет обязан отклонять другие заявки на госторгах, если будет подана хоть одна заявка от поставщика препарата полного цикла (начиная с синтеза субстанции) на территории стран – членов Евразийского экономического союза.

Как писал «ФВ» введение «второго лишнего» обсуждали в правительстве в феврале в качестве меры поддержки производителей препаратов полного цикла. Минпромторг объяснил, что введение механизма позволит нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объема производства субстанций.

Фото: Дарья Шадрина

Маргарита Грошева

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