«Пульс» сохранил лидерство в рейтинге фармдистрибьюторов

Опубликован рейтинг российских фармдистрибьюторов. «Пульс» – лидер по валовым продажам и в аптечном сегменте по итогам 1 квартала 2021 года.

ТОП-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, 1 квартал 2021

По итогам 1 квартала 2021 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 67,9%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель вырос на 0,4%. Разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов заметно сказывается на доле дистрибьюторов в целом на рынке. Ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал и растут медленнее роста рынка, а компании, которые имеют высокую долю в государственных закупках, увеличивают свою долю.

Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые три месяца 2021 года составила 461 млрд руб., что практически совпадает с показателем 1 квартала 2020 года (+1,67%). При этом государственные сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам) увеличились в объеме на 27%. А розничные сократились на 10% из-за высокой базы марта 2020 года.

Концентрация в коммерческом аптечном сегменте составляет 88%. В государственном сегменте она ниже и на ТОП-10 приходится только 44%.

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства.

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС.

Материал партнера: «Пульс»

pharmvestnik