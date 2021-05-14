Мишустин назвал жадность причиной роста цен в стране

Жадность отдельных производителей и торговых сетей являются одной из причин, по которой растут цены в стране. Однако у правительства есть возможность обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил, выступая в Госдуме с отчетом по итогам работы правительства за год, передает корреспондент «ФВ».

«Важно сказать еще об одной причине, по которой растут цены, это жадность, — сказал Мишустин, его слова депутаты поддержали аплодисментами. — Однако у правительства достаточно инструментов для того, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Ранее, говоря о том, как страна пережила начало пандемии, Мишустин признал, что «в самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок были перебои с лекарствами». «Люди покупали их впрок, не веря, что в случае болезни получат необходимые препараты», — прокомментировал глава правительства и добавил, что это «удалось исправить».

На условиях анонимности источник из фармотрасли рассказал «ФВ», что несколько месяцев назад в правительстве было совещание с участием представителей индустрии, на котором говорилось о необходимости ограничить доходность фармпроизводителей на 10%. Участники рынка возражали против этого.

Фото: duma.gov.ru

Екатерина Погонцева

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