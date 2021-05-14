«Изварино Фарма» вошла в холдинг Sever Life Sciences

Компания «Изварино Фарма» с 2021 года стала частью фармацевтического холдинга Sever Life Sciences. Сообщение об этом опубликовано на сайтах обоих производителей. В результате сделки «Изварино Фарма» «усилила свои позиции на российском рынке и получила возможность выхода на европейский рынок», подчеркнули в компании.

«Изварино Фарма» основана в 2007 году и специализируется на производстве, маркетинге и дистрибуции востребованных на российском рынке препаратов. Основные терапевтические направления – акушерство и гинекология, эндокринология, трансплантология, кардиология, неврология и др. На сегодня в портфеле компании насчитывается более 40 препаратов. Объем производства составляет 12 млн упаковок в год.

В состав компании входят два завода – «Изварино Фарма» в Москве и «Нанофарма Девелопмент» в Казани. В 2014 году «Изварино Фарма» одной из первых прошла сертификацию по стандарту GMP и получила лицензию на производство лекарственных средств нового образца. В 2018 году компания обновила лицензию.

В холдинг Sever Life Sciences помимо «Изварино Фарма» входят компании Nordic Pharma (штаб-квартиры в Париже и Амстердаме), Pharma Services (Швеция) и Amring Pharmaceuticals (США).

Научно-исследовательская деятельность компании, одна из прио­ритетных, направлена на совершенствование существующей продукции и поиск новых лекарственных молекул. Основное направление в разработке лекарств с улучшенными свойствами – линейка противоопухолевых и антиретровирусных препаратов, а также ЛС, которые используются в трансплантологии.

Результатом разработок стало получение четырех патентов в Российской Федерации и трех регистрационных удостоверений. Патенты России в настоящее время переведены в международную фазу.

Деятельность компании также сопряжена с разработкой инновационных технологий на основе наночастиц, предназначенных для повышения биодоступности и снижения токсичности ряда активных фармацевтических субстанций. Усилия сосредоточены на создании нанополимерных биодеградируемых комплексов доставки лекарств.

В холдинг Sever Life Sciences помимо «Изварино Фарма» входят компании Nordic Pharma (штаб-квартиры в Париже и Амстердаме), Pharma Services (Швеция) и Amring Pharmaceuticals (США).

Компания создана в 2019 году, ее центральный офис находится в Нидерландах. Основные страны присутствия – Канада, Япония, Россия и США.

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