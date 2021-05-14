Глава «Герофарм» предложил повысить ответственность производителя за некачественные лекарства

Отдельные случаи выпуска некачественных лекарств на рынок не должны влиять на всю продукцию, произведенную на территории России. Для этого, по словам главы «Герофарма», необходимо повышать ответственность производителей за выпущенные ими лекарствами.

Генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов предложил повышать ответственность производителей за некачественные лекарства. Об этом он рассказал на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ФВ».

По словам Родионова, необходимо также проводить аудит товаропроводящей цепи. Он отметил, что бывают случаи, которые бросают тень на всю продукцию, произведенную в России.

Россияне в целом не верят в систему контроля качества в России и, выезжая за границу, стремятся купить лекарства там. Поэтому необходимо повышать ответственность производителей, считает Родионов.

Он добавил, что качество лекарства может пострадать и при транспортировке, и при хранении, поэтому надо тщательно контролировать всю товаропроводящую цепь.

Фото: Дарья Шадрина

Елена Калиновская

pharmvestnik