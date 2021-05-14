«Биннофарм Групп» увеличил долю в «Синтезе» до 88,6%

Компания «Система Телеком Активы» внесла принадлежащий ей пакет акций, составляющий 32,4% уставного капитала «Синтеза», в уставный капитал ООО «Биннофарм Групп». По итогам сделки «Биннофарм Групп» нарастил свою долю в ОАО «Синтез» до 88,6%.

Дочерняя компания АФК «Система» ООО «Система Телеком Активы» внесла принадлежащий ей пакет акций, составляющий 32,4% уставного капитала ОАО «Синтез», в уставный капитал ООО «Биннофарм Групп». Как указано в сообщении АФК «Система», поступившем в редакцию «ФВ», по итогам сделки «Биннофарм Групп» нарастил свою долю в ОАО «Синтез» до 88,6%.

В результате эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» совместно с ВТБ, который является финансовым партнером АФК «Система» по развитию фармацевтического бизнеса, составила 86,5%. Остальная часть принадлежит консорциуму инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов (12,5%) и физическому лицу — миноритарному акционеру (1%).

В конце марта сообщалось, что холдинг «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех» продал компании «Система Телеком Активы» 32,4% акций уставного капитала «Синтеза».

АФК «Система» в октябре 2020 года объявила о создании холдинга для управления фармацевтическими активами группы. Управляющая компания – ООО «Биннофарм Групп» – зарегистрирована в ноябре 2019 года.

Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).

Фото: sistema.ru

pharmvestnik