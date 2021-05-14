Продажи фармацевтической продукции Merck снизились в I квартале

Компания Merck опубликовала финансовый отчет за I квартал 2021 года, согласно которому производитель заработал 4,6 млрд евро, 1,6 млрд из них принесла продукция медицинского назначения. Доход с ее реализации снизился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Общая выручка немецкой фармацевтическая компании Merck в I квартале 2021 года составила 4,63 млрд евро, что выше на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако доходы с продаж продукции медицинского назначения упали на 4%, составив 1,6 млрд евро, следует из опубликованного отчета компании.

«В I квартале мы продемонстрировали себя с лучшей стороны в столь сложных условиях рынка», – заявила генеральный директор компании Белен Гарихо.

Merck скорректировала прогнозы доходов, ожидая получить к концу года от 18,5 млрд до 19,5 млрд евро, что выше показателей предыдущего года на 10–12%.

Тем не менее результаты продаж оказались неоднозначными в связи с пандемией COVID-19. Препарат Rebif, предназначенный для лечения ремиттирующего рассеянного склероза, принес производителю 227 млн евро, что ниже на 22,9% по сравнению с предыдущим годом.

Выручка с сахароснижающего лекарственного средства для лечения сахарного диабета 2-го типа Glucophage упала на 7%, составив 217 млн евро.

В то же время ряд терапий оказались очень прибыльными для Merck в этот период. Противоопухолевое лекарственное средство Erbitux от различных типов рака шеи, головы и колоректального рака было продано на сумму 219 млн евро, показав рост на 3,7%.

Самый высокий рост продаж (на 89%) был отмечен у противоопухолевого препарата Bavencio от почечно-клеточного рака, прибыль от которого составила 62 млн евро. Также возросли доходы с реализации таких лекарств, как Gonal-f от ановуляции и для овариальной стимуляции у женщин, который принес 186 млн евро, что выше на 11,6%, чем в прошлом году, и Mavenclad от рассеянного склероза, доход от продаж которого достиг 147 млн евро, что выше на 19,3% по сравнению с I кварталом 2020 года.

Также Merck объявила о нескольких достижениях в области онкологии. Компания совместно с Pfizer получили одобрение от Европейской комиссии на применение монотерапии Bavencio для лечения взрослых пациентов с местнораспространенным или метастатическим уротелиальным раком, состояние которых не прогрессировало после химиотерапии.

Помимо этого, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило лекарство Tepmetko, которое стало первым и единственным пероральным противоопухолевым средством для лечения взрослых пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легких.

Владимир Заболотских

pharmvestnik