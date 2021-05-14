АФК «Система» и ВТБ довели долю в «Биннофарм Групп» до 86,5%

«Система Телеком Активы» (дочерняя структура «Системы») внесла принадлежавший ей пакет ОАО «Синтез» в «Биннофарм Групп», в результате чего доля АФК и финансового партнера корпорации – ВТБ – выросла с 79% до 86,5%. Доля консорциума инвесторов в результате «размылась» до 12,5%, у миноритарного акционера – физлица – остался 1%. «Система Телеком Активы» (дочерняя структура «Системы») внесла принадлежавший ей пакет ОАО «Синтез» в «Биннофарм Групп», в результате чего доля АФК и финансового партнера корпорации – ВТБ – выросла с 79% до 86,5%. Доля консорциума инвесторов в результате «размылась» до 12,5%, у миноритарного акционера – физлица – остался 1%.

ООО «Система Телеком Активы», на 100% принадлежащее АФК «Система», внесло принадлежащий ему пакет акций, составляющий 32,4% уставного капитала ОАО «Синтез», в уставный капитал ООО «Биннофарм Групп». В результате «Биннофарм Групп» нарастил долю в «Синтезе» до 88,6%, а доля АФК вместе с ВТБ в холдинге выросла до 86,5%.

Ранее эта доля составляла 79%. Доля консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов, также изменилась, снизившись с 15,8% до 12,5%. Миноритариям осталась доля в 1% вместо прежних 5,2%.

«Дочка» АФК «Система» выкупила долю в «Синтезе» в марте 2021 года у «Нацимбио», входящей в госкорпорацию «Ростех».

О завершении формирования холдинга «Биннофарм Групп» «Система» объявила в феврале 2021 года. Холдинг объединил пять площадок: АО «Алиум» в Серпуховском районе Московской области, две площадки в Зеленограде и Красногорске АО «Биннофарм», ставропольский ЗАО «Биоком» и курганский ОАО «Синтез».

Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов рассказал в интервью Vademecum о взаимоотношениях с аптечным ритейлом и стратегии группы в отношении новых страновых рынков.