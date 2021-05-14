Американская CD&R приобретет UDG Healthcare за $3,7 млрд АФК «Система» и ВТБ довели долю в «Биннофарм Групп» до 86,5% » Вячеслав Рогожников ушел с поста замруководителя ФМБА Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Вячеслава Рогожникова от должности замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Освободить Рогожникова Вячеслава Александровича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства по его просьбе», – говорится в распоряжении. Рогожников руководил и координировал исследования в области космической биологии и медицины, гипербарической физиологии и водолазной медицины. Также возглавлял направление медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения космических полетов, включая медицинский отбор и освидетельствование космонавтов, поддержание здоровья и работоспособности экипажей космических объектов. Занимался организацией медицинского обеспечения водолазных и кессонных работ и координацией медицинского обеспечения уничтожения химического оружия и работы по комплексной утилизации химических объектов и их экологической реабилитации. Кроме того, возглавлял главную медицинскую комиссию по медицинскому освидетельствованию кандидатов в космонавты, космонавтов и инструкторов-космонавтов, а также центральную водолазно-медицинскую комиссию ФМБА России. gxpnews