Американская CD&R приобретет UDG Healthcare за $3,7 млрд

Американская инвестиционная компания Clayton, Dubilier&Rice (CD&R) согласилась приобрести зарегистрированную на Лондонской бирже компанию UDG Healthcare за 2,6 млрд фунтов стерлингов (около $3,7 млрд), сообщает Reuters.

CD&R заплатит 10,23 фунта стерлингов наличными за акцию UDG, что составляет премию в размере 21,5% к закрытию 11 мая. Акции, котирующиеся в Лондоне, выросли на 22,2% до 10,30 фунта стерлингов.

UDG со штаб-квартирой в Дублине специализируется на консультационных, коммуникационных, коммерческих, клинических и упаковочных услугах в медицинской и фармацевтической сферах, помогая клиентам выводить на рынок вакцины и терапевтические препараты.

«Мы считаем, что это привлекательное предложение для акционеров UDG, которое обеспечивает получение будущей стоимости для акционеров наличными уже сегодня», – заявил председатель правления UDG Шейн Кук в своем заявлении.

UDG Healthcare имеет два подразделения – Ashfield и Sharp – и насчитывает около 9 тыс. сотрудников в 29 странах. Компания Sharp предоставляет услуги в области упаковки и клинических испытаний, включая и методы лечения COVID-19. Компания Ashfield также в настоящее время оказывает поддержку нескольким продуктам, связанным с COVID-19, разного масштаба и находящихся на разных стадиях разработки, отметили в UDG.

Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2021 года при условии одобрения акционерами и регуляторами.

gxpnews