Главный онколог Минздрава попросил регионы тщательнее планировать назначение онкопрепаратов

Главный онколог Минздрава попросил регионы тщательнее контролировать через онкологический регистр получаемую пациентами дорогостоящую терапию. Таким образом предлагается бороться с некорректными назначениями и дефицитом препаратов.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн назвал канцерорегистр инструментом контроля за эффективностью назначаемой терапии, пишет «Медвестник». По его словам, прежде всего речь идет о пациентах, получающих таргетную и иммунотерапию.

«Пациенты по-прежнему сталкиваются с проблемами в получении лекарств. Я хочу напомнить еще раз о необходимости ведения регистров пациентов, получающих таргетную и иммунотерапию. Особенно здесь важен учет получающих медицинскую помощь за пределами регионов проживания», – сообщил он на XI съезде онкологов России 13 мая.

Информация о проблемах с получением препаратов, по его словам, поступает с «горячих линий» многих центров. Некачественное ведение канцерорегистра приводит к тому, что регион неправильно планирует нагрузку и количество таргетных препаратов, которые нужно закупить. «В итоге когда пациент возвращается в регион, он испытывает негатив», – пояснил Каприн.

В начале февраля онкологические пациенты попросили Федеральный фонд ОМС и Минздрав вернуть дорогостоящие препараты для химиотерапии, исключенные из высоких стоимостных групп КСГ в официальном рубрикаторе ФОМС на 2021 год. Инициатором обращения была Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй». В том числе речь шла о дорогостоящих препаратах для иммунотерапии, тарифы на которые, по информации НКО, недофинансированы на треть. В общественной организации пояснили, что при меньшем размере тарифа медучреждения не будут заинтересованы в закупках. В результате пациенты могут столкнуться с трудностями в получении терапии.

Фото: Олег Кирюшкин

pharmvestnik