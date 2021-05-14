Рейтинг российских фармдистрибуторов по итогам 1 квартала 2021 года

Рейтинг фармдистрибуторов в первом квартале 2021 года возглавили «Пульс», «Катрен» и «Протек», подсчитало агентство DSM Group. Но разрыв между ними невелик, так что борьба в этом году предстоит серьезная.

По итогам 1 квартала 2021 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке составила 67,9%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель увеличился на 0,4%.

Лидерство в рейтинге в 1 квартале 2021 года сохранила компания «Пульс», несмотря на сокращение объемов реализации на 12%. На второе место за счет положительной динамики отгрузок вышла компания «Катрен». «Протек» за счет падения продаж на 6% переместился на третью строчку.

Сильнее всего выросли продажи «Р-Фарм» (на 50%), и компания занимает 4-е место в первой десятке дистрибуторов, но первое – в десятке дистрибуторов, работающих в государственном сегменте.

Отметим, что разрыв между тройкой лидеров по итогам января-марта небольшой, и поэтому борьба за 1-е место по итогам года только начинается.

Разнонаправленная динамика государственного и розничного каналов заметно сказывается на доле дистрибьюторов на рынке в целом. Ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал и растут медленнее рынка, а компании, имеющие высокую долю в государственных закупках, продолжают долю увеличивать.

Емкость рынка в ценах дистрибуторов за первые три месяца 2021 года составила 461 млрд. руб., что практически совпадает с показателем 1 квартала 2020 года (+1,67%). При этом государственные сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам) увеличились в объеме на 27%. А розничные сократились на -10% из-за высокой базы марта 2020 года, пришедшейся на начало пандемии.

На долю трех крупнейших дистрибуторов в розничном сегменте – «Пульса», «Катрена» и Протека» — приходится 57% рынка, а на ТОП-10 приходится 88% рынка, то есть концентрация в этом сегменте очень высока.

Если говорить о компаниях в государственном сегменте, там концентрация ниже: на ТОП-10 приходится только 44%, а на долю лидеров рейтинга – «Р-Фарм», «Ирвин-2» и «Биотэк» — всего 24%.

gxpnews