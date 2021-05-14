Генсек ООН призвал ВОЗ одобрить вакцину «Спутник V»

Антониу Гутерриш призвал ВОЗ одобрить российскую вакцину «Спутник V». По его словам, ООН будет приветствовать признание препарата, который может оказаться одним из ключевых методов в борьбе с пандемией.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ВОЗ одобрить российскую вакцину «Спутник V» против COVID-19, сообщает издание Business Standard. Он рассказал, что процесс признания препарата уже идет, и ООН будет приветствовать его завершение.
«Мы приветствуем признание ВОЗ вакцины «Спутник». И я знаю, что процесс, диалог идет. Я очень благодарен за то, что Российская Федерация предоставила вакцину «Спутник» для сотрудников ООН. И мы считаем, что вакцина «Спутник» является одним из ключевых элементов, которые позволят справиться с этой проблемой», – заявил Гутерриш.
Также Гутерриш призвал удвоить производство вакцин и указал на несправедливость мирового распределения препаратов.
«Совершенно неприемлемо жить в мире, в котором развитые страны могут вакцинировать большую часть своего населения, а многие развивающиеся страны не имеют доступа к одной единственной дозе», – передает его слова Reuters.
Глава ООН сделал эти заявление после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. Российский дипломат в свою очередь заявил, что Россия открыта для сотрудничества с другими производителями вакцин против COVID-19.
«Конечно, мы открыты для сотрудничества с другими производителями вакцин. И если они проявят такой же интерес, я думаю, у нас могло бы быть очень позитивное сотрудничество», – сказал он.
Министр также сообщил, что более 60 стран зарегистрировали «Спутник V» для экстренного применения, и большинство из этих государтв уже получили первые партии вакцины.
Ранее сегодня «ФВ» сообщал, что «Р-Фарм» планирует в июне выпустить первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Вакцина будет называться «Р-Кови», она предназначена для экспорта в государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.
Фото: twitter.com/antonioguterres
Николай Соколов
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