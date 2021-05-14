Сергей Цыб назначен на должность статс-секретаря Ростеха

Сергей Цыб, как и писал «ФВ», переходит в Ростех. Там он будет отвечать за вопросы взаимодействия с органами государственной власти и совершенствования законодательства. Месяц назад он покинул пост первого заместителя министра промышленности и торговли.

Сергей Цыб назначен на должность статс-секретаря Ростеха. Он будет курировать вопросы взаимодействия с органами государственной власти и совершенствования законодательства. Соответствующий приказ подписал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. О том, что Цыб переходит в Ростех, сообщал «ФВ» со ссылкой на источники после его увольнения из Минпромторга месяц назад.

«Сергей Анатольевич Цыб будет отвечать в корпорации за взаимодействие с органами государственной власти и выработку инициатив, направленных на совершенствование профильного законодательства. Уверен, приход такого опытного, профессионального и инициативного управленца усилит команду Ростеха», – приводит слова Чемезова пресс-служба Ростеха.

Премьер-министр Михаил Мишустин 13 апреля освободил от занимаемой должности первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба. На его место был назначен Василий Осьмаков. Кадровые перестановки министр промышленности и торговли Денис Мантуров связал в том числе с исполнением задач в рамках реализации Общенационального плана действий, а также фронтальной стратегии экономики.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Ринат Васбеев

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