Минобрнауки предложил присваивать провизорам четыре квалификации

С 2024 года после получения высшего образования по специальности «фармация» выпускники смогут получить четыре новые квалификации: провизор-технолог, провизор-аналитик, провизор-менеджер, провизор-радиолог. Соответствующий проект приказа разработал Минобрнауки.

Минобрнауки разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru новый вариант перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования.

В проекте приказа, в частности, предлагается расширить до четырех перечень квалификаций провизоров: провизор-технолог, провизор-аналитик, провизор-менеджер, провизор-радиолог. Сейчас в соответствии с приказом Минобрнауки № 1061 от 12 сентября 2013 ‎«Об утверждении Перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» существует только одна квалификация – провизор.

Ожидается, что новый документ вступит с силу с 1 сентября 2024 года, а приказ № 1061 утратит силу.

Елена Сидорова

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