Александр Филиппов обозначил условия для достижения успеха в e-commerce

Аптечным сетям не стоит проводить границу между офлайн и онлайн в бизнесе. Об этом, выступая на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге, заявил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

«В конечном итоге выбирает и решает потребитель, – пояснил он. – Однако в e-commerce выиграет тот, кто найдет баланс между высоким уровнем сервиса и экономикой. Кто не сможет его найти, того ждут серьезные сложности в дальнейшем».

«Онлайн вошел в нашу жизнь не вчера, но только в 2020 году, в условиях пандемии, мы заметили его серьезное присутствие в нашей жизни, – добавил он. – Например, уже давно мы бронируем билеты и совершаем покупки на соответствующих сайтах. Покупатель от современного сервиса, отличающегося персонализированным подходом, конечно, не откажется. Однако в будущем мы придем к тому, что за этот сервис аптекам надо будет платить своими ресурсами».

Материал партнера: ГК «Протек»

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