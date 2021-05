Центр лекобеспечения начал переговоры с производителями по долгосрочным контрактам Сервис «Аптека.ру» признан диджитал проектом года » Минздрав разработал порядок уплаты госпошлины при обращении незарегистрированных медизделий Минздрав разработал порядок уплаты госпошлины при обращении незарегистрированных медизделий для диагностики in vitro. За выдачу разрешения на применение таких изделий предлагается взимать 9,5 тыс. руб., а за проведение экспертизы качества и безопасности – 66 тыс. Минздрав разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации по вопросу уплаты государственной пошлины в сфере обращения незарегистрированных медицинских изделий для диагностики in vitro» . Законопроектом предлагается установить госпошлину в следующих размерах: за выдачу разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro – 9 500 руб.;

за подтверждение разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro – 7 000 руб.;

за переоформление разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro – 2 500 руб.;

за проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro в целях предоставления разрешения на его применение – 66 000 руб.;

– 66 000 руб.; за проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro в целях подтверждения разрешения на его применение – 54 500 руб. Ожидается, что документ вступит в силу по истечении одного месяца ‎со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. Елена Сидорова

pharmvestnik