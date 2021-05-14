Минздрав разработал порядок уплаты госпошлины при обращении незарегистрированных медизделий для диагностики in vitro. За выдачу разрешения на применение таких изделий предлагается взимать 9,5 тыс. руб., а за проведение экспертизы качества и безопасности – 66 тыс.
Минздрав разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации по вопросу уплаты государственной пошлины в сфере обращения незарегистрированных медицинских изделий для диагностики in vitro» .
Законопроектом предлагается установить госпошлину в следующих размерах:
- за выдачу разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro – 9 500 руб.;
- за подтверждение разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro – 7 000 руб.;
- за переоформление разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro – 2 500 руб.;
- за проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro в целях предоставления разрешения на его применение – 66 000 руб.;
- за проведение экспертизы качества, безопасности и эффективности незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro в целях подтверждения разрешения на его применение – 54 500 руб.
Ожидается, что документ вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.
Елена Сидорова
pharmvestnik