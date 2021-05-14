Центр лекобеспечения начал переговоры с производителями по долгосрочным контрактам

Федеральный центр по лекарственному обеспечению предложил долгосрочные котнтракты производителям всех препаратов, которые защищены патентом и уже включены или планируются к включению в лекарственные перечни с 2022 года. Переговоры будут вестись прежде всего с точки зрения объемов и цены.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан планирует провести прямые переговоры об объеме и цене с производителями препаратов, которые защищены патентом. Всем производителям предложено заключить двух-трехлетние контракты, сообщила руководитель организации Елена Максимкина на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ФВ». Ранее глава центра лекобеспечения уже рассказывала о том, что государство готово заключать с производителями долгосрочные контракты.

Она отметила, что значительная часть препаратов, которые закупаются централизованно, защищены патентом. Для закупки таких лекарств Федеральный центр планирует заключать двух-трехлетние контракты. «В настоящее время по всем препаратам, которые включены и планируются к включению с 2022 года в лекарственные перечни и будут закупаться в рамках полномочий Федерального центра, мы направили производителям предложение рассмотреть возможность заключения двух-трехлетних контрактов и будем вести переговоры прежде всего с точки зрения объемов и цены на эти лекарственные препараты», – сказала Максимкина.

Федеральный центр лекарственного обеспечения централизованно закупает препараты для программы 14 высокозатратных нозологий, пациентов с ВИЧ и гепатитом С, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, а также вакцины для Национального календаря прививок. Ранее эти программы обеспечивал Минздрав. С 2021 года Центр лекобеспечения также закупает лекарства для пациентов фонда «Круг добра».

Как сообщал «ФВ», в начале 2021 года комиссия Минздрава рекомендовала к включению в Перечень ЖНВЛП семь препаратов, один из которых предложен также к включению в программу «14 ВЗН». В апреле 2021 года комиссия одобрила еще пять МНН для ЖНВЛП. Два из них также решено включить в Перечень 14 ВЗН, еще одно МНН, рекомендованное к включению в программу, в Перечне ЖНВЛП уже присутствует.

Фото: Фото автора

Елена Калиновская

pharmvestnik