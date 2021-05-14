«Спутник V» зарегистрирован на Мальдивах

РФПИ объявил о регистрации вакцины «Спутник V» на Мальдивах. Это 65-е государство, одобрившее российскую вакцину.

Российский фонд прямых инвестиций объявил об одобрении российской вакцины «Спутник V» против коронавируса Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Мальдивской Республики.

Регулятор предоставил российской вакцине разрешение на использование в экстренных случаях. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован в 65 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.

«Мальдивские острова являются одним из самых популярных туристических направлений, и защита населения с помощью «Спутник V» поможет поддерживать нормальную жизнь и экономическую активность, избегая серьезных ограничений, связанных с коронавирусом в будущем», – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В конце апреля сообщалось о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Минздравом Албании и Минздравом Турции.

Фото: Минпромторг России

Елена Сидорова

pharmvestnik