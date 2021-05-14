«Круг добра» обеспечит лекарствами детей с муковисцидозом

Детский муковисцидоз вошел в перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней, для лечения которых будут закупаться необходимые препараты. Фонд поддерживает детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» начнет закупать препараты для лечения муковисцидоза. Об этом заявил глава фонда Александр Ткаченко.

«На сегодняшнем заседании экспертного совета фонда «Круг добра» было принято очень важное решение — еще одно заболевание, муковисцидоз, было включено в перечень заболеваний, для которых будут приобретаться лекарства за счет средств фонда», — сказал Ткаченко (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что до конца 2021 года все пациенты со спинальной мышечной атрофией (СМА) будут обеспечены необходимыми медикаментами. По его словам, фонд закупит дополнительные партии препаратов нусинерсен и рисдиплам, которым лечат детей, больных СМА.

Накануне Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукцион на поставку «Спинразы» (МНН нусинерсен) для лечения подопечных «Круга добра».

В марте стало известно, что нусинерсен для опекаемых фондом пациентов будут поставлять компании «Фармстандарт» и «Фармстор», которые получили госконтракты на общую сумму почти 3,9 млрд руб.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Григорий Дубов

pharmvestnik