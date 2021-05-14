«Ригла» возглавила рейтинг ТОП-200 по итогам 2020 года

Аптечная сеть «Ригла» заняла первое место в рейтинге «ТОП-200 аптечных сетей».* В 2020 году общий объем выручки компании превысил 94 млрд руб. (+16,6% в сравнении с объемом в 2019 году). Компания занимает 8,37% рынка, продемонстрировав наибольший среди участников рейтинга прирост продаж в выручке (+ 13 417 млн руб.).

«По итогам прошлого года аптечная сеть «Ригла» вновь поддержала собственный тренд — на протяжении четырех лет наша компания возглавляет рейтинг ТОП-200, — отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. — Безусловно, это лидерство в первую очередь — заслуга нашей многочисленной команды, объединившей более 12 тысяч специалистов в разных регионах, и четко выстроенной системы управления, работа которой отличалась четкостью и слаженностью».

В условиях пандемии, сопровождающейся пиками покупательского спроса на ряд товаров, дефектурой по отдельным позициям и временным закрытием аптек в торговых центрах, 2020 год ознаменовался для «Риглы» важными событиями. «Сеть продолжила органический рост — число аптек увеличилось на 290 точек, все наши бренды получили разрешение на дистанционную торговлю, за счет проекта франшизы расширена география присутствия компании — с 12-ти регионов в 2019 году до 16-ти в 2020 г., — рассказал Александр Филиппов. — Уверен, впереди нас ждут новые вершины, которые предстоит покорить вместе».

Информация от компании

Национальная аптечная сеть «Ригла» насчитывает более 3 тыс. аптек в 57 регионах России. Сеть представлена тремя форматами: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и аптеки-дискаунтеры «Живика». Ассортимент сети насчитывает около 48 тыс. SKU, в том числе более 1200 наименований товаров под собственными торговыми марками.

Фарммаркеты здоровья «Ригла» — формат аптечной сети, основанный на открытой форме выкладки и персонализированном подходе к обслуживанию.

«Будь здоров!» — сеть удобных аптек у дома, в которых можно приобрести лекарства, парафамацевтику и медицинские товары по доступной цене без дополнительных временных затрат.

«Живика» — аптеки-дискаунтеры, которые отличаются самыми выгодными ценами, заботливым сервисом и широким ассортиментом лекарственных средств.

*рейтинг подготовлен аналитическим центром Vademecum

Материал партнера: ГК «Протек»

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