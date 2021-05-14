Eli Lilly заплатит 1,25 млрд долл. за исследование технологии малой активирующей РНК

Американская Eli Lilly заплатила 25 млн долл. аванса, чтобы присоединиться к платформе компании MiNA для исследований малой активирующей РНК (saRNA). Об этом сообщает портал PharmaPhorum. Lilly будет исследовать saRNA по пяти терапевтическим категориям: для борьбы с раком, диабетом, нейродегенеративными, иммунологическими заболеваниями и болью.

По каждой из этих категорий Lille обязалась также заплатить дополнительные 245 млн долл., что повышает общую стоимость сделки до 1,25 млрд долл. Издание отмечает, что большинство препаратов на основе РНК предназначены для снижения активности чрезмерно экспрессирующих белков. Но saRNA работают противоположным образом, усиливая экспрессию белков, которые не продуцируются в достаточных количествах.

По словам руководитель отдела новых терапевтических методов Eli Lilly Эндрю Адамса, saRNA — это «многообещающая новая технология, которая расширит спектр терапевтических методов Lilly и увеличит число целей, которых мы можем достичь».

Последние несколько лет MiNA постоянно расширяет список сотрудничающих с ней фармкомпаний. Лондонская фирма уже работает с Servier над применением saRNA для лечения неврологических расстройств, с AstraZeneca над препаратами для лечения метаболических заболеваний и Boehringer Ingelheim над новыми способами лечения фиброзных заболеваний печени.

В свою очередь Eli Lilly наращивает портфолио в области РНК-лекарств через ряд контрактов, включая подписанную в прошлом году сделку на 1,2 млрд долл. с британской Evox Therapeutics по изучению интерферирующей РНК и разработке антисмысловых олигонуклеотидных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы.

В 2019 году Lilly объединилась с Avidity Biosciences для разработки методов лечения иммунологических заболеваний на основе биотехнологических разработок компании, которые включают антитела с олигонуклеотидами РНК. Сумма сделки составила 440 млн долл.

Николай Соколов

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