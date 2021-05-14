Сергей Еськин заявил о безальтернативности традиционной дистрибуции в фарме

Топ-менеджеры компании «Пульс» приняли участие в Российском фармацевтическом форуме и обсудили основные тренды фармацевтического рынка в постковидную эпоху.

Российский фармацевтический форум, который по праву считается главным событием фармотрасли России, в 27 раз собрал руководителей международных и российских производственных компаний, фармдистрибьюторов розничных сетей, экспертов фармацевтической индустрии, представителей органов власти и общественных объединений.

Основными темами выступлений докладчиков и участников дискуссий стали вопросы влияния пандемии на развитие регулирования фармрынка и грядущие нормативно-правовые изменения, локализация производства и преференции для отечественной фармы, развитие дистанционной торговли лекарственными препаратами и комплексные решения для цифровизации системы здравоохранения.

Большой интерес участников форума вызвала панельная дискуссия «Дистрибуция в фармацевтической отрасли», спикером на которой выступил директор по развитию компании «Пульс» Сергей Еськин. Дискуссия была посвящена вопросам эволюции оптового сегмента и фармацевтической логистики, новым технологиям в сфере управления поставками.

Сергей Еськин обратил особое внимание делегатов форума на приверженность компании «Пульс» традиционной самодостаточной схеме работы в дистрибуции. «На сегодняшний день и, как минимум, на ближайшие 5 лет никто не в состоянии создать альтернативу дистрибьюторам в том наборе услуг и компетенций, которые им присущи, и в том недосягаемом качестве исполнения, которое есть сегодня, — отметил он. — Реагируя на запросы рынка, «Пульс» непрерывно совершенствуется и предлагает новые варианты для взаимодействия, например, услугу 3 PL. Для масштабирования данного проекта на сегодняшний день не хватает соответствующих решений со стороны ЦРПТ. Маркировка для таких проектов не реализована, что тормозит скорость развития этого направления для потенциальных партнеров».

Все участники форума согласились, что на фармацевтическую отрасль России значительное влияние оказывают тренды, сформировавшиеся с приходом эпидемии COVID-19 и изменившие все сферы жизни общества. Пандемия коронавируса выступила мощным катализатором развития цифровизации и agile-подхода к бизнес-процессам, спровоцировала стремительный рост продаж в сегменте электронной торговли и развитие госпитального сегмента, доля которого к 2025 году по прогнозам превысит 50%*.

* Источник: экспертный прогноз Proxima Research.

Материал партнера: «Пульс»

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