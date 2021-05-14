В ростовских аптеках продавали тесты на антитела к коронавирусу для использования в лаборатории

Жительница Ростовской области пожаловалась в территориальный орган Росздравнадзора на то, что купленный ею в аптеке тест на антитела к коронавирусу, не предназначен для домашнего использования. В результате проверки данную продукцию обнаружили еще в нескольких аптечных предприятиях.

В Ростовской области несколько аптек индивидуальных предпринимателей торговали тестами на антитела к коронавирусу, которые предзначены для медицинских лабораторий. Теперь им грозит административная ответственность за нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий, сообщает пресс-служба регулятора.

Купившая тест в индивидуальной упаковке ростовчанка дома обнаружила, что товар предназначен для профессионального использования: для проведения тестирования требуется лабораторная центрифуга. Женщина пожаловалась в Росздравнадзор, а тот провел проверку.

На упаковке теста был обнаружен номер регистрационного удостоверения, срок действия которого истек. Более того, согласно заключению экспертизы, товар не соответствует по комплектации и составу тому медицинскому изделию, на которое выдавалось РГ (вместо 25 тестов в упаковке был только один).

Сотрудники территориального органа провели мониторинг аптечной сети, в ходе которого указанные тесты были обнаружены еще в нескольких торговых точках региона. Регулятор составил четыре протокола об административном правонарушении в отношении ИП. Один из них уже привлечен к ответственности по ст.6.28 КоАП РФ «Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий» и оштрафован на 5 тыс. руб.

Как сообщили «ФВ» в тероргане, административная ответственность может грозить и поставщику тестов. Поскольку он зарегистрирован в другом регионе, то материалы в отношении него переданы по территориальному признаку в соответствущее управление Росздравнадзора.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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