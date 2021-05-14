Минздрав предложил выдавать лекарства по сердечно-сосудистой программе в течение двух лет

Пациенты, перенесшие острое сердечно-сосудистое событие, будут амбулаторно получать бесплатные лекарства для профилактики осложнений в течение двух лет. Соответствующие поправки в госпрограмму «Развитие здравоохранения» разработал Минздрав.

На сайте regulation.gov.ru размещен проект постановления правительства, которое вносит поправки в правила распределения субсидий регионам на амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и осложнений в приложении № 10 госпрограммы «Развитие здравоохранения». В документе говорится, что граждане после острых сердечно-сосудистых событий смогут получать лекарства в течение двух лет, а не в течение одного года, как сейчас, пишет «Медвестник».

С 2020 года в России реализуется программа по профилактике осложнений после острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу ССЗ. Пациенты, перенесшие перечисленные сердечно-сосудистые события, в течение года получают бесплатные лекарства в поликлинике. Речь идет о гражданах, которые не имеют права на льготное лекарственное обеспечение. Для программы приказом Минздрава создан перечень препаратов из 23 МНН.

Регионам на закупку этих лекарств из федерального бюджета ежегодно выделяется 10,15 млрд руб. Программа продлится до конца 2023 года.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в 2020 году регионы потратили на закупку указанных препаратов 9,97 млрд руб. (98,2%). При этом пациенты получили лекарств всего на 5,4 млрд руб. (48,4% от предусмотренного). Это может быть связано с поздним стартом программы в субъектах – апрель-май 2020 года, а также со снижением объема и качества диспансерного наблюдения из-за пандемии коронавируса, полагают в Минздраве.

В то же время эксперты ожидают внесения поправок в перечень 23 МНН, которые сделают его более ценным для пациентов. Сейчас в нем много антиаритмиков, некоторые из них подходят не каждому больному, в особенности с острым коронарным синдромом, рассказал на прошедшем в Санкт-Петербурге Российском фармацевтическом форуме начальник кафедры и клиники факультетской терапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, профессор Вадим Тыренко.

«На мой взгляд, этот перечень должен содержать инновационные препараты, что станет магнитом для пациентов. За препаратами стоимостью меньше 100 рублей человек вряд ли будет ходить в поликлинику, ждать выписки рецепта и потом идти в аптеку», – пояснил он.

Тыренко также полагает, что в перечне не должно быть симвастатина, который уже не используется для вторичной профилактики. «По стандарту, все, кто получает ангиопластику, должен получать высокоэффективные статины – аторвастатин или розувастатин. С симвастатином вряд ли можно достичь индикативных показателей», – отметил эксперт.

Елена Калиновская

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