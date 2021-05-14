Американские производители доминируют в импорте ветвакцин из стран ЕАЭС в Россию

В импорте ветеринарных вакцин из стран ЕАЭС в Россию основной объем приходится не на страны содружества, а на продукцию американских производителей. Только продукция компании МСД занимает в поставках около 73%.
В 2020 году суммарный объем импорта ветеринарных вакцин/сывороток из стран ЕАЭС в Россию составил 0,9 млрд руб. (в оптовых ценах, без учета НДС). Примечательно, что основной объём продукции, перемещаемый в рамках единого экономического пространства, приходится совсем не на продукцию стран-участников ЕАЭС. Производители из Белоруссии и Казахстана занимают суммарно всего 0,8% от общего объема импорта, Армения и Киргизия в 2020 году вообще не отгружали ветвакцины в Россию, отмечается в отчете аналитической компании RNC Pharma, поступившем в редакцию.
Доминирует продукция зарубежных производителей, так рейтинг корпораций в 2020 году (табл. 1) возглавляет американская МСД. Компания отгружала через страны ЕАЭС семь торговых наименований вакцин, а общая доля корпорации в поставках приближается к 73%. Номер два тоже представитель США – «Эланко», здесь поставлялся всего один препарат и тем не менее по итогам прошлого года компания занимает в общем объеме операций 12%. Замыкает тройку лидеров немецкая «Берингер Ингельхайм», компания так же, как и лидер рейтинга, поставляла семь торговых наименований вакцин и занимает по итогам года 10,2% в общем зачете.
В ТОР10 вошли две компании из Белоруссии: «Белвитунифарм» и «Консул», первая в 2020 году отгружала в Россию пять наименований вакцин, вторая – две. Доли компаний в общем объеме импорта составили 0,5% и 0,3% соответственно. Единственный казахстанский производитель «НПП Антиген» в рейтинг не вошел, доля компании в общем объеме импорта из стран ЕАЭС не превышала 0,04%.
Присутствовала в поставках и продукция российского производства, очевидно, речь идет о возвратах ранее экспортированной продукции, да и объемы здесь не превышали 0,02%. Возвращалась, в частности, продукция «Армавирской биофабрики» и компании «Ветбиохим».
Рейтинг торговых марок (табл. 1) возглавляет препарат компании МСД, речь идет о линейке «Нобилис», которая суммарно в прошлом году занимала 58,7% от всех поставок ветвакцин из стран ЕАЭС. Вторую строчку занимает «Авипро» от компании «Эланко» (12%), на третьем месте снова препарат МСД «Инновакс» (9,9%). В ТОР15 вошли сразу четыре торговых марки компании МСД, помимо указанных это также препараты «Нобивак» и «Бовилис».
В ТОР15 вошли только три торговые марки, произведенные в Белоруссии, максимальные объемы приходятся на «Стрептовак–С» компании «Консул», препарат занял 0,2% в общем объеме импорта. Так же в рейтинг вошли два продукта компании «БелВитунифарм»: «Вакцина живая сухая против трихофитии крупного рогатого скота» (0,2%) и «Сыворотка поливалентная против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота» (0,2%).
Табл. 1. ТОР10 корпораций-производителей ветвакцин/сывороток по объемам импорта из стран ЕАЭС в Россию по итогам 2020 г.
|№
|Корпорация
|Страна регистрации производителя
|Количество ввозимых ТМ, шт.
|Доля в общем объеме поставок, %, руб.
|1
|МСД
|США
|7
|72,8
|2
|ЭЛАНКО
|США
|1
|12,0
|3
|БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
|ГЕРМАНИЯ
|7
|10,2
|4
|ХЮВЕФАРМА
|БОЛГАРИЯ
|1
|2,5
|5
|ХИПРА
|ИСПАНИЯ
|4
|0,7
|6
|БЕЛВИТУНИФАРМ
|БЕЛАРУСЬ
|5
|0,5
|7
|БИОВЕТА
|ЧЕХИЯ
|3
|0,4
|8
|СЕВА
|ФРАНЦИЯ
|1
|0,3
|9
|КОНСУЛ
|БЕЛАРУСЬ
|2
|0,3
|10
|СИВА
|ИСПАНИЯ
|3
|0,2
|Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт вет. вакцин из ЕАЭС в Россию
Табл. 2. ТОР15 ТМ ветвакцин/сывороток по объемам импорта из стран ЕАЭС в Россию по итогам 2020 г.
|№
|ТМ
|Корпорация
|Доля в общем объеме поставок, %, руб.
|1
|НОБИЛИС
|МСД
|58,7
|2
|АВИПРО
|ЭЛАНКО
|12,0
|3
|ИННОВАКС
|МСД
|9,9
|4
|ГАЛЛИМУН
|БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
|8,5
|5
|НОБИВАК
|МСД
|3,9
|6
|АДВЕНТ
|ХЮВЕФАРМА
|2,5
|7
|ИНГЕЛЬВАК
|БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
|1,6
|8
|КОГЛАМУН
|СЕВА
|0,3
|9
|ЭВАЛОН
|ХИПРА
|0,3
|10
|СТРЕПТОВАК–С
|КОНСУЛ
|0,2
|11
|ХИПРАГАМБОРО
|ХИПРА
|0,2
|12
|ВАКЦИНА ЖИВАЯ СУХАЯ ПРОТИВ ТРИХОФИТИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
|БЕЛВИТУНИФАРМ
|0,2
|13
|БИОСУИС
|БИОВЕТА
|0,2
|14
|БОВИЛИС
|МСД
|0,2
|15
|СЫВОРОТКА ПОЛИВАЛЕНТНАЯ ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА, САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ЭШЕРИХИОЗА, ПАРАГРИППА-3 И ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
|БЕЛВИТУНИФАРМ
|0,2
|Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт вет. вакцин из ЕАЭС в Россию