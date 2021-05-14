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Американские производители доминируют в импорте ветвакцин из стран ЕАЭС в Россию

В импорте ветеринарных вакцин из стран ЕАЭС в Россию основной объем приходится не на страны содружества, а на продукцию американских производителей. Только продукция компании МСД занимает в поставках около 73%.

В 2020 году суммарный объем импорта ветеринарных вакцин/сывороток из стран ЕАЭС в Россию составил 0,9 млрд руб. (в оптовых ценах, без учета НДС). Примечательно, что основной объём продукции, перемещаемый в рамках единого экономического пространства, приходится совсем не на продукцию стран-участников ЕАЭС. Производители из Белоруссии и Казахстана занимают суммарно всего 0,8% от общего объема импорта, Армения и Киргизия в 2020 году вообще не отгружали ветвакцины в Россию, отмечается в отчете аналитической компании RNC Pharma, поступившем в редакцию.

Доминирует продукция зарубежных производителей, так рейтинг корпораций в 2020 году (табл. 1) возглавляет американская МСД. Компания отгружала через страны ЕАЭС семь торговых наименований вакцин, а общая доля корпорации в поставках приближается к 73%. Номер два тоже представитель США – «Эланко», здесь поставлялся всего один препарат и тем не менее по итогам прошлого года компания занимает в общем объеме операций 12%. Замыкает тройку лидеров немецкая «Берингер Ингельхайм», компания так же, как и лидер рейтинга, поставляла семь торговых наименований вакцин и занимает по итогам года 10,2% в общем зачете.

В ТОР10 вошли две компании из Белоруссии: «Белвитунифарм» и «Консул», первая в 2020 году отгружала в Россию пять наименований вакцин, вторая – две. Доли компаний в общем объеме импорта составили 0,5% и 0,3% соответственно. Единственный казахстанский производитель «НПП Антиген» в рейтинг не вошел, доля компании в общем объеме импорта из стран ЕАЭС не превышала 0,04%.

Присутствовала в поставках и продукция российского производства, очевидно, речь идет о возвратах ранее экспортированной продукции, да и объемы здесь не превышали 0,02%. Возвращалась, в частности, продукция «Армавирской биофабрики» и компании «Ветбиохим».

Рейтинг торговых марок (табл. 1) возглавляет препарат компании МСД, речь идет о линейке «Нобилис», которая суммарно в прошлом году занимала 58,7% от всех поставок ветвакцин из стран ЕАЭС. Вторую строчку занимает «Авипро» от компании «Эланко» (12%), на третьем месте снова препарат МСД «Инновакс» (9,9%). В ТОР15 вошли сразу четыре торговых марки компании МСД, помимо указанных это также препараты «Нобивак» и «Бовилис».

В ТОР15 вошли только три торговые марки, произведенные в Белоруссии, максимальные объемы приходятся на «Стрептовак–С» компании «Консул», препарат занял 0,2% в общем объеме импорта. Так же в рейтинг вошли два продукта компании «БелВитунифарм»: «Вакцина живая сухая против трихофитии крупного рогатого скота» (0,2%) и «Сыворотка поливалентная против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота» (0,2%).

Табл. 1. ТОР10 корпораций-производителей ветвакцин/сывороток по объемам импорта из стран ЕАЭС в Россию по итогам 2020 г.

Корпорация Страна регистрации производителя Количество ввозимых ТМ, шт. Доля в общем объеме поставок, %, руб.
1 МСД США 7 72,8
2 ЭЛАНКО США 1 12,0
3 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ГЕРМАНИЯ 7 10,2
4 ХЮВЕФАРМА БОЛГАРИЯ 1 2,5
5 ХИПРА ИСПАНИЯ 4 0,7
6 БЕЛВИТУНИФАРМ БЕЛАРУСЬ 5 0,5
7 БИОВЕТА ЧЕХИЯ 3 0,4
8 СЕВА ФРАНЦИЯ 1 0,3
9 КОНСУЛ БЕЛАРУСЬ 2 0,3
10 СИВА ИСПАНИЯ 3 0,2
Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт вет. вакцин из ЕАЭС в Россию

Табл. 2. ТОР15 ТМ ветвакцин/сывороток по объемам импорта из стран ЕАЭС в Россию по итогам 2020 г.

ТМ Корпорация Доля в общем объеме поставок, %, руб.
1 НОБИЛИС МСД 58,7
2 АВИПРО ЭЛАНКО 12,0
3 ИННОВАКС МСД 9,9
4 ГАЛЛИМУН БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ 8,5
5 НОБИВАК МСД 3,9
6 АДВЕНТ ХЮВЕФАРМА 2,5
7 ИНГЕЛЬВАК БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ 1,6
8 КОГЛАМУН СЕВА 0,3
9 ЭВАЛОН ХИПРА 0,3
10 СТРЕПТОВАК–С КОНСУЛ 0,2
11 ХИПРАГАМБОРО ХИПРА 0,2
12 ВАКЦИНА ЖИВАЯ СУХАЯ ПРОТИВ ТРИХОФИТИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА БЕЛВИТУНИФАРМ 0,2
13 БИОСУИС БИОВЕТА 0,2
14 БОВИЛИС МСД 0,2
15 СЫВОРОТКА ПОЛИВАЛЕНТНАЯ ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА, САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ЭШЕРИХИОЗА, ПАРАГРИППА-3 И ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА БЕЛВИТУНИФАРМ 0,2
Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт вет. вакцин из ЕАЭС в Россию

pharmvestnik

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14 мая, 2021 | Просмотров: 75