Американские производители доминируют в импорте ветвакцин из стран ЕАЭС в Россию

В импорте ветеринарных вакцин из стран ЕАЭС в Россию основной объем приходится не на страны содружества, а на продукцию американских производителей. Только продукция компании МСД занимает в поставках около 73%.

В 2020 году суммарный объем импорта ветеринарных вакцин/сывороток из стран ЕАЭС в Россию составил 0,9 млрд руб. (в оптовых ценах, без учета НДС). Примечательно, что основной объём продукции, перемещаемый в рамках единого экономического пространства, приходится совсем не на продукцию стран-участников ЕАЭС. Производители из Белоруссии и Казахстана занимают суммарно всего 0,8% от общего объема импорта, Армения и Киргизия в 2020 году вообще не отгружали ветвакцины в Россию, отмечается в отчете аналитической компании RNC Pharma, поступившем в редакцию.

Доминирует продукция зарубежных производителей, так рейтинг корпораций в 2020 году (табл. 1) возглавляет американская МСД. Компания отгружала через страны ЕАЭС семь торговых наименований вакцин, а общая доля корпорации в поставках приближается к 73%. Номер два тоже представитель США – «Эланко», здесь поставлялся всего один препарат и тем не менее по итогам прошлого года компания занимает в общем объеме операций 12%. Замыкает тройку лидеров немецкая «Берингер Ингельхайм», компания так же, как и лидер рейтинга, поставляла семь торговых наименований вакцин и занимает по итогам года 10,2% в общем зачете.

В ТОР10 вошли две компании из Белоруссии: «Белвитунифарм» и «Консул», первая в 2020 году отгружала в Россию пять наименований вакцин, вторая – две. Доли компаний в общем объеме импорта составили 0,5% и 0,3% соответственно. Единственный казахстанский производитель «НПП Антиген» в рейтинг не вошел, доля компании в общем объеме импорта из стран ЕАЭС не превышала 0,04%.

Присутствовала в поставках и продукция российского производства, очевидно, речь идет о возвратах ранее экспортированной продукции, да и объемы здесь не превышали 0,02%. Возвращалась, в частности, продукция «Армавирской биофабрики» и компании «Ветбиохим».

Рейтинг торговых марок (табл. 1) возглавляет препарат компании МСД, речь идет о линейке «Нобилис», которая суммарно в прошлом году занимала 58,7% от всех поставок ветвакцин из стран ЕАЭС. Вторую строчку занимает «Авипро» от компании «Эланко» (12%), на третьем месте снова препарат МСД «Инновакс» (9,9%). В ТОР15 вошли сразу четыре торговых марки компании МСД, помимо указанных это также препараты «Нобивак» и «Бовилис».

В ТОР15 вошли только три торговые марки, произведенные в Белоруссии, максимальные объемы приходятся на «Стрептовак–С» компании «Консул», препарат занял 0,2% в общем объеме импорта. Так же в рейтинг вошли два продукта компании «БелВитунифарм»: «Вакцина живая сухая против трихофитии крупного рогатого скота» (0,2%) и «Сыворотка поливалентная против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота» (0,2%).

Табл. 1. ТОР10 корпораций-производителей ветвакцин/сывороток по объемам импорта из стран ЕАЭС в Россию по итогам 2020 г.

№ Корпорация Страна регистрации производителя Количество ввозимых ТМ, шт. Доля в общем объеме поставок, %, руб. 1 МСД США 7 72,8 2 ЭЛАНКО США 1 12,0 3 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ГЕРМАНИЯ 7 10,2 4 ХЮВЕФАРМА БОЛГАРИЯ 1 2,5 5 ХИПРА ИСПАНИЯ 4 0,7 6 БЕЛВИТУНИФАРМ БЕЛАРУСЬ 5 0,5 7 БИОВЕТА ЧЕХИЯ 3 0,4 8 СЕВА ФРАНЦИЯ 1 0,3 9 КОНСУЛ БЕЛАРУСЬ 2 0,3 10 СИВА ИСПАНИЯ 3 0,2 Источник: RNC Pharma®: АБД Импорт вет. вакцин из ЕАЭС в Россию

Табл. 2. ТОР15 ТМ ветвакцин/сывороток по объемам импорта из стран ЕАЭС в Россию по итогам 2020 г.