Гинцбург ожидает регистрации назальной вакцины от COVID-19 в 2022 году

Назальная вакцина от коронавируса, разработанная учеными Центра им. Гамалеи, выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году.

Центр им. Гамалеи проводит работы по нескольким направлениям создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно из них — это создание назальной формы вакцины, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

«Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году», — сказал ученый.

Как ранее сообщил Гинцбург, пока предполагается, что введение назальной вакцины будет двукратным, но не исключается и одноразовое. По его словам, преимущество такой формы вакцины заключается в том, что побочных эффектов практически не будет.

22 марта во время онлайн-совещания создателей вакцин с президентом Владимиром Путиным Гинцбург сказал, что центр занимается созданием модификаций «Спутника V» для различных групп населения, а также сообщил о начале клинических испытаний назальной формы вакцины, предназначенной для детей до 3–4 лет.

«Это, безусловно, очень щадящая и удобная форма вакцинации детей, особенно детей маленького возраста», — заявил он.

По его словам, в текущем году планируется начать и закончить клинические исследования такой вакцины.

Елена Сидорова

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