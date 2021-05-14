Для трети врачей сокращение личного контакта с медпредами возместилось онлайн-активностью

Компаниям-производителям частично удалось компенсировать негативное влияние удаленного формата взаимодействия с врачами на сложившиеся профессиональные отношения за счет активности в мессенджерах, в Skype, а также с помощью проведения вебинаров.

Сокращение количества личных встреч с медицинскими представителями на фоне вводившихся ранее ковидных ограничений негативно сказалось на профессиональных отношениях с представителями компаний-производителей. С этим согласны 45% опрошенных врачей, 39% не отметили подобных изменений. Напротив, 14% врачей не согласны с приведенным утверждением. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ipsos в апреле на основе данных из онлайн-панели врачей. В опросе приняли участие 300 врачей различных специальностей.

Примечательно, что 35% опрошенных отметили, что недостаток личного контакта полностью компенсировался другими видами связи с медицинскими представителями: общение в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber и в Skype, участие в онлайн-мероприятиях, по электронной почте. 55% респондентов указали, что проблемы лишь частично возмещались в режиме онлайн. Сокращение личного контакта не было восполнено в удаленных каналах для 9% опрошенных.

Шамиль Ахметзянов

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