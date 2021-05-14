В «Третий лишний» войдут термодатчики холодовой цепи и катетеры

Как сообщает ведомство, оба наименования медизделия в России производят более двух производителей. Производственные мощности термоиндикаторов составляют до 60 тысяч штук, катетеров – около 33 тысяч штук.
Последний раз изменения в профильное постановление Правительства РФ №102 от 5 февраля 2015 года вносили в марте 2021 года.
Тогда в обновленный список вошли биохимические анализаторы, фетальные мониторы, микроскопы – медицинские, биологические и для лабораторной диагностики, ультразвуковые хирургические аппараты и хирургические коагуляторы, а также лазерные терапевтические аппараты.
В апреле 2021 года Минпромторг РФ предложил включить в него позиции «тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови» под кодами ОКДП 2 21.20.23.110 и 26.60.12.119 и «система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД» под кодом 26.60.12.119.