Минпромторг намерен ужесточить параметры локализации медтехники

объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, реализуемые российскими юридическими лицами на территории Российской Федерации в предыдущем календарном году, составляет 1 балл за каждые 0,17 процента от объема выручки за данное изделие, направленной на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (30 баллов).

В частности, условиями российского происхождения станут наличие прав на техническую документацию для производства оборудования в течение пяти лет, наличие сервисного центра на территории ЕЭАС, наличие готового медицинского изделия подразделения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и подтверждение внедрения разработанных в нем технологий, а также прав на производственные площади и оборудования на территории РФ.

Кроме того, необходимо подтверждение сборки и монтажа готовой продукции, установки программного обеспечения, если оно является неотъемлемой частью оборудования, настройки и функционального тестирования продукции на территории РФ.

Остальные параметры локализации для каждого вида продукции прописаны индивидуально.

В частности, для компьютерных томографов процентная доля стоимости использованных при производстве иностранных товаров сократится с 50% цены товара в 2021 году до 35% с 2023 года.

Наконец, ведомство вводит балльную систему для определения страны происхождения товара. Для КТ она составит не менее 80 баллов в 2021 году, не менее 95 баллов в 2022 году и не менее 110 баллов с 2023 года.

В декабре 2020 года балльная система определения страны происхождения товара была введена в отношении медицинских масок. Маска будет считаться произведенной на территории РФ, если процентная доля иностранных материалов в стоимости производства не будет превышать 30%, а общее число производственных операций на заводе в РФ будет не меньше 25 баллов. При этом процедура изготовления сырья, защитной части, носового фиксатора или резиновой фиксации дает производителю по 10 баллов каждая, а закрепление фиксатора для носа или резинок для головы – по 5 баллов.