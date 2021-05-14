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Минпромторг намерен ужесточить параметры локализации медтехники

Минпромторг РФ предложил ввести балльную систему оценки страны происхождения медтехники. Параметры локализации будут ужесточены – производителей обяжут иметь собственные научно-технические подразделения, адвалорная доля будет увеличена, а глубина локализации будет определяться по числу выполненных операций, использованных отечественных компонентов и количеству операций при сборке медоборудования. Изменения коснутся основных позиций медизделий – компьютерных томографов, маммографов, рентгеновского оборудования, аппаратов УЗИ, ИВЛ, электрокардиографов, дефибрилляторов и других.

Поправки планируется внести в приложения к постановлению Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 года.

Изменения коснутся компьютерных томографов, рентгеновской аппаратуры, включая маммографы и С-дуги, плоскопанельных цифровых рентгеновских детекторов, электрокардиографов, аппаратов УЗИ. Кроме того, в перечень будут включены пульсоксиметры, кардиографические электроды, автоматические наружные дефибрилляторы, детектирующие амплификаторы для ПЦР, увлажнители дыхательных смесей, аппараты ИВЛ и расходные материалы для них.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТОМОГРАФЫ.

I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОСТАВЕ ПРОДУКЦИИ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:

нейлоновые стяжки-хомуты (1 балл);

металлические винты (1 балл);

кабель волоконно-оптический (1 балл);

кабели высоковольтные (1 балл);

сервисные инструменты (3 балла);

металлические шайбы (1 балл);

штифты металлические (1 балл);

предохранители (1 балл).

стол пациента (20 баллов);

ПАКС (системы передачи и архивации изображений) (15 баллов);

автоматизированное рабочее место врача компьютерной томографии (20 баллов);

щит силовой электрический (8 баллов);

источник бесперебойного питания (10 баллов);

кожухи (10 баллов).

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, реализуемые российскими юридическими лицами на территории Российской Федерации в предыдущем календарном году, составляет 1 балл за каждые 0,17 процента от объема выручки за данное изделие, направленной на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (30 баллов).

III. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

сборка гентри (5 баллов);

сборка стола (4 балла);

сборка консоли оператора (4 балла);

установка системного программного обеспечения компьютерного томографа (4 балла);

прошивка контроллеров гентри и стола (3 балла);

настройка блока детекторов (5 баллов);

юстировка плоскости вращения гентри (3 балла);

юстировка центра сканирования гентри (3 балла);

калибровка системы получения изображений (5 баллов);

проверка электробезопасности (4 балла);

настройка механических характеристик гентри (4 балла);

настройка пространственного разрешения (3 балла);

настройка однородности изображения (3 балла).

В частности, условиями российского происхождения станут наличие прав на техническую документацию для производства оборудования в течение пяти лет, наличие сервисного центра на территории ЕЭАС, наличие готового медицинского изделия подразделения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и подтверждение внедрения разработанных в нем технологий, а также прав на производственные площади и оборудования на территории РФ.

Кроме того, необходимо подтверждение сборки и монтажа готовой продукции, установки программного обеспечения, если оно является неотъемлемой частью оборудования, настройки и функционального тестирования продукции на территории РФ.

Остальные параметры локализации для каждого вида продукции прописаны индивидуально.

В частности, для компьютерных томографов процентная доля стоимости использованных при производстве иностранных товаров сократится с 50% цены товара в 2021 году до 35% с 2023 года.

Наконец, ведомство вводит балльную систему для определения страны происхождения товара. Для КТ она составит не менее 80 баллов в 2021 году, не менее 95 баллов в 2022 году и не менее 110 баллов с 2023 года.

В декабре 2020 года балльная система определения страны происхождения товара была введена в отношении медицинских масок. Маска будет считаться произведенной на территории РФ, если процентная доля иностранных материалов в стоимости производства не будет превышать 30%, а общее число производственных операций на заводе в РФ будет не меньше 25 баллов. При этом процедура изготовления сырья, защитной части, носового фиксатора или резиновой фиксации дает производителю по 10 баллов каждая, а закрепление фиксатора для носа или резинок для головы – по 5 баллов.

Общественное обсуждение документа продлится до 27 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых  актов.

Наименование МИ Процентная доля стоимости использованных при производстве иностранных товаров Число баллов за  выполнение на территории РФ   операций (условий)
Год 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Компьютерные томографы 50% 40% 35% 80 95 110
Маммографы 50% 43% 37% 70 85 100
Детектор плоскопанельный цифровой рентгеновский 50% 48% 38% 70 85 100
Электрокардиографы 40% 40% 40% 70 85 100
Аппараты УЗИ 50% 45% 38% 60 70 85
Пульсоксиметр 40% 40% 40% 50 70 90
Кардиографические электроды 40% 40% 40% 40 60 80
Автоматический наружный дефибриллятор 40% 40% 40% 50 70 90
Амплификаторы ПЦР 50% 50% 50% 70 85 100
Увлажнитель дыхательных смесей 40% 40% 40% 50 70 90
Аппараты ИВЛ 40% 40% 40% 65 80 95
Расходные материалы для ИВЛ 30% 20% 10% 60 75 85
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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14 мая, 2021 | Просмотров: 87