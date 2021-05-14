Минпромторг намерен ужесточить параметры локализации медтехники

Поправки планируется внести в приложения к постановлению Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 года.
Изменения коснутся компьютерных томографов, рентгеновской аппаратуры, включая маммографы и С-дуги, плоскопанельных цифровых рентгеновских детекторов, электрокардиографов, аппаратов УЗИ. Кроме того, в перечень будут включены пульсоксиметры, кардиографические электроды, автоматические наружные дефибрилляторы, детектирующие амплификаторы для ПЦР, увлажнители дыхательных смесей, аппараты ИВЛ и расходные материалы для них.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТОМОГРАФЫ.
I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОСТАВЕ ПРОДУКЦИИ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:
нейлоновые стяжки-хомуты (1 балл);
металлические винты (1 балл);
кабель волоконно-оптический (1 балл);
кабели высоковольтные (1 балл);
сервисные инструменты (3 балла);
металлические шайбы (1 балл);
штифты металлические (1 балл);
предохранители (1 балл).
стол пациента (20 баллов);
ПАКС (системы передачи и архивации изображений) (15 баллов);
автоматизированное рабочее место врача компьютерной томографии (20 баллов);
щит силовой электрический (8 баллов);
источник бесперебойного питания (10 баллов);
кожухи (10 баллов).
II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, реализуемые российскими юридическими лицами на территории Российской Федерации в предыдущем календарном году, составляет 1 балл за каждые 0,17 процента от объема выручки за данное изделие, направленной на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (30 баллов).
III. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
сборка гентри (5 баллов);
сборка стола (4 балла);
сборка консоли оператора (4 балла);
установка системного программного обеспечения компьютерного томографа (4 балла);
прошивка контроллеров гентри и стола (3 балла);
настройка блока детекторов (5 баллов);
юстировка плоскости вращения гентри (3 балла);
юстировка центра сканирования гентри (3 балла);
калибровка системы получения изображений (5 баллов);
проверка электробезопасности (4 балла);
настройка механических характеристик гентри (4 балла);
настройка пространственного разрешения (3 балла);
настройка однородности изображения (3 балла).
В частности, условиями российского происхождения станут наличие прав на техническую документацию для производства оборудования в течение пяти лет, наличие сервисного центра на территории ЕЭАС, наличие готового медицинского изделия подразделения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и подтверждение внедрения разработанных в нем технологий, а также прав на производственные площади и оборудования на территории РФ.
Кроме того, необходимо подтверждение сборки и монтажа готовой продукции, установки программного обеспечения, если оно является неотъемлемой частью оборудования, настройки и функционального тестирования продукции на территории РФ.
Остальные параметры локализации для каждого вида продукции прописаны индивидуально.
В частности, для компьютерных томографов процентная доля стоимости использованных при производстве иностранных товаров сократится с 50% цены товара в 2021 году до 35% с 2023 года.
Наконец, ведомство вводит балльную систему для определения страны происхождения товара. Для КТ она составит не менее 80 баллов в 2021 году, не менее 95 баллов в 2022 году и не менее 110 баллов с 2023 года.
В декабре 2020 года балльная система определения страны происхождения товара была введена в отношении медицинских масок. Маска будет считаться произведенной на территории РФ, если процентная доля иностранных материалов в стоимости производства не будет превышать 30%, а общее число производственных операций на заводе в РФ будет не меньше 25 баллов. При этом процедура изготовления сырья, защитной части, носового фиксатора или резиновой фиксации дает производителю по 10 баллов каждая, а закрепление фиксатора для носа или резинок для головы – по 5 баллов.
Общественное обсуждение документа продлится до 27 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
|Наименование МИ
|Процентная доля стоимости использованных при производстве иностранных товаров
|Число баллов за выполнение на территории РФ операций (условий)
|Год
|2021
|2022
|2023
|2021
|2022
|2023
|Компьютерные томографы
|50%
|40%
|35%
|80
|95
|110
|Маммографы
|50%
|43%
|37%
|70
|85
|100
|Детектор плоскопанельный цифровой рентгеновский
|50%
|48%
|38%
|70
|85
|100
|Электрокардиографы
|40%
|40%
|40%
|70
|85
|100
|Аппараты УЗИ
|50%
|45%
|38%
|60
|70
|85
|Пульсоксиметр
|40%
|40%
|40%
|50
|70
|90
|Кардиографические электроды
|40%
|40%
|40%
|40
|60
|80
|Автоматический наружный дефибриллятор
|40%
|40%
|40%
|50
|70
|90
|Амплификаторы ПЦР
|50%
|50%
|50%
|70
|85
|100
|Увлажнитель дыхательных смесей
|40%
|40%
|40%
|50
|70
|90
|Аппараты ИВЛ
|40%
|40%
|40%
|65
|80
|95
|Расходные материалы для ИВЛ
|30%
|20%
|10%
|60
|75
|85