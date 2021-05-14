ГК «Медскан» возглавил Андрей Модестов

Советник губернатора Красноярского края Андрей Модестов оставил свой пост и стал генеральным директором ГК «Медскан». Владелец холдинга Евгений Туголуков уже передал Модестову операционное управление группой, пояснили Vademecum в «Медскане».

О своем назначении Андрей Модестов сообщил в Facebook. С марта 2021 года он был советником губернатора Красноярского края, на этой позиции курировал вопросы оказания онкологической помощи в регионе.

Андрей Модестов в 1988 году окончил лечебный факультет Красноярского государственного медицинского университета, там же учился в ординатуре на кафедре нервных болезней с курсом медицинской реабилитации.

С 1990 по 1993 год Модестов учился в аспирантуре на кафедре социальной гигиены и общественного здоровья Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова.

В 2003 году стал заместителем главврача по кадрам в ГКБ №7 Красноярска. С 2004 по 2010 год был главным врачом в Городской поликлинике №1. В январе 2010 года Андрей Модестов возглавил Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского.

Его уход из онкодиспансера связывали с тем, что медучреждение может быть передано в управление частному партнеру – ГК «МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина. В Минздраве эту информацию опровергали.

С 2012 года Андрей Модестов является главным внештатным специалистом-онкологом Министерства здравоохранения Красноярского края, членом рабочей группы по разработке и реализации концепции развития онкологической службы Красноярского края до 2025 года, Краевого общества онкологов, членом Ассоциации главных врачей онкологических учреждений Сибири и Дальнего Востока, членом правления Ассоциации онкологов России и профильной комиссии по паллиативной помощи Минздрава РФ.

Основанная Евгением Туголуковым ГК «Медскан» объединяет сети «Медскан» (Москва), «Медквадрат» (Москва) и «Философия красоты и здоровья» (Пермь), Клинический госпиталь на Яузе (Москва), Hadassah в Сколково и воронежский Межрегиональный медцентр ранней диагностики и лечения онкозаболеваний. По данным Аналитического центра Vademecum, в 2019 году ГК «Медскан» выручила более 2,2 млрд рублей.

В декабре 2020 года ГК «Медскан» приобрела 51% крупнейшей в Курской области сети клиник «Медассист». По информации Vademecum, сумма сделки составила около 500 млн рублей.

Фото: onkolog24.ru

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