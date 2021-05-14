«Авивир» разработал неинвазивный экспресс-тест для обнаружения SARS-CoV-2

Компания «Авивир» представила экспресс-тест для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в слюне человека, разработанный совместно с корейской компанией Nano Bio Life. Технология позволяет без дополнительного оборудования проводить тестирование пациента, избегая личного контакта с медицинским изделием, что позволяет минимизировать распространение вируса, сообщили в компании. Результат доступен в течение 15 минут.

«Сейчас, когда количество инфицированных людей в России и мире продолжает расти, а роль экспресс-тестирования в борьбе с распространением пандемии была признана одной из лидирующих, вопрос о наиболее эффективном способе тестирования остается наиболее острым. Появление на российском рынке новых вариантов тест-систем дает больше возможностей для более точного выявления антигена SARS-CoV-2», – отметили в «Авивире».

Экспресс-тест не требует для своего проведения специального медицинского оборудования и заборов мазков, которые могут осуществляться только медицинским персоналом. Преимуществом, по данным разработчика, является возможность выявления антигена вируса по образцу из слюны человека без необходимости для пациента контактировать как с медицинским изделием, так и с медицинским персоналом, осуществляющим тестирование. В комплект входят все необходимые для анализа материалы: тестовая кассета, пробирка, насадка с капельницей и инструкция с подробным описанием механизма проведения тестирования. Наборы в скором времени могут появиться в аптеках.

gxpnews