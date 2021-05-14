«Новартис Фарма» вывела на рынок РФ новый препарат для лечения глаукомы

В России появился новый комбинированный препарат для лечения глаукомы «Симбринза» (бринзоламид+бримонидин) производства «Новартис», сообщает компания. Комбинация не включает в себя бета-блокатор.

Препарат предназначен для лечения пациентов с открытоугольной глаукомой или офтальмогипертензией, у которых монотерапия не обеспечивает достаточного снижения внутриглазного давления.

Более 50% пациентов с глаукомой имеют сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), для лечения которых широко используются системные бета-блокаторы. Терапия системными бета-блокаторами снижает гипотензивное действие топического тимолола, который входит в состав большинства комбинированных препаратов для лечения глаукомы. Поэтому для пациентов, получающих системные бета-блокаторы, целесообразно выбирать местную терапию без бета-блокаторов.

Препарат «Симбринза» имеет двойной механизм действия: снижает продукцию внутриглазной жидкости и усиливает увеосклеральный отток. Результаты клинических исследований продемонстрировали способность препарата «Симбринза» снижать ВГД на 7,0–9,7 мм рт. ст. (26,7%–37,6%) от исходных значений. Действие комбинации сохраняется на протяжении 24 часов, что позволяет избежать колебаний внутриглазного давления в течение суток, особенно ночных скачков, которые отрицательно сказываются на кровообращении зрительного нерва.

Препарат «Симбринза» предназначен для взрослых пациентов с открытоугольной глаукомой или офтальмогипертензией, у которых монотерапия не обеспечивает достаточного снижения ВГД. Применяется местно, по одной капле препарата в конъюнктивальный мешок два раза в сутки.

gxpnews