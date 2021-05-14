Директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» рассказал о роли трехлетних контрактов

Директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков рассказал о роли трехлетних контрактов в вопросах ценообразования. Во время выступления на 27-ом Российском Фармацевтическом форуме он отметил, что в результате заключения таких контрактов выигрывают и регулятор, и бизнес, и пациенты.

В фокусе дискуссии на сессии «Ценообразование на фармацевтическом рынке и государственные закупки» оказались практика перерегистрации цен в рамках борьбы государства против дефектуры лекарственных препаратов, траектории дальнейшего совершенствования ценообразования в разрезе формирования ограничительных перечней, ценообразование в госзакупках и другие вопросы.

«Трехлетние контракты расширяют и в большей степени гарантируют доступ пациентов к инновационной терапии, а также минимизируют риски развития дефектуры, поскольку позволяют планировать все стадии производства препаратов, своевременно закупать АФС и интермедиаторы по оптимальным ценам и снижать логистические издержки», – добавил представитель «Р-Фарм».

Он отметил, что заключенные за полтора года несколько трехлетних контрактов на препараты для лечения множественной миеломы, вирусного гепатита С и ВИЧ-инфекции сопровождались снижением цены от 15 до 33% и экономией в несколько миллиардов рублей, которая создает возможность повышать доступность препаратов, обеспечивать больший охват пациентов в такой терапии, равно как и выделять средства на закупку новых препаратов.

Александр Быков высказал убеждение, что формат должен распространяться главным образом на референтные лекарственные препараты.

«Говоря о трехлетних контрактах — конечно, мы неоднократно обсуждали, какие лекарственные препараты должны туда попадать. Выскажу мнение, что это должны быть исключительно референтные препараты. То есть те, которые находятся под патентной защитой.», – отметил Быков.

Российский Фармацевтический форум прошел в Санкт-Петербурге 12-13 мая.

gxpnews