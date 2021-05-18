Bristol-Myers представила данные успешного испытания препарата от кардиомиопатии mavacamten

Bristol-Myers Squibb обнародовала данные III фазы исследования перспективного препарата mavacamten против обструктивной гипертрофической кардиомиопатии. Данные испытания станут еще одним документом, который FDA будет рассматривать в следующем году на сессии, посвященной одобрению препарата.

Американская Bristol-Myers Squibb опубликовала результаты III фазы исследований перспективного препарата против кардиомиопатии mavacamten, пишет Endpoints News. Компания приобрела права на препарат вместе с покупкой MyoKardia в 2020 году, сумма сделки составила 13 млрд долл. Mavacamten может стать первым в своем классе препаратом. Это ингибитор миозина, который прекращает активность ряда клеточных моторов, участвующих в сокращении сердца. Таким образом снижается сила сокращения каждого желудочка, сердце может легче перекачивать кровь, а пульс остается стабильным.

Согласно данным III фазы испытаний EXPLORER-HCM, у пациентов, получавших mavacamten, наблюдалось клинически значимое увеличение баллов в опроснике по кардиомиопатии Канзас-Сити, всеобъемлющем своде симптомов и маркеров качества жизни. Эффект от препарата сравнивался с плацебо по прошествии 30 недель после начала исследования.

В ходе испытаний mavacamtem оказался способен повысить показатели пациентов с обструктивной кардиомиопатией более чем на 20 баллов по сравнению с плацебо, при этом повышение на пять баллов считается «небольшим, но клинически значимым», говорится в сообщении Bristol-Myers Squibb. Данные собирались в начале испытаний, на шестой, 12-й, 18-й, 30-й и 38-й неделях.

«Этот новый анализ… дополнительно подтверждает научные данные, свидетельствующие о пользе mavacamten для улучшения состояния здоровья, улучшения симптомов и качества жизни у пациентов с симптоматической oHCM [обструктивной гипертрофической кардиомиопатией]. Мы с нетерпением ждем возможности представить эту важную новую терапию в следующем году», – заявил руководитель отдела сердечной недостаточности и развития кардиомиопатии Bristol-Myers Squibb Джей Эдельберг.

В марте прошлого года FDA приняло заявку Bristol-Myers на препарат, назначив датой рассмотрения 28 января 2022 года. Агентство будет анализировать основные данные исследования EXPLORER.

Николай Соколов

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