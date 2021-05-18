В немецком университете назвали консервант причиной побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Принимающие вакцину от шведско-британского производителя AstraZeneca пациенты могут испытывать побочные эффекты из-за консерванта в составе вакцины. Об этом заявили в университете Грайфсвальда в Германии.

Причиной возникновения тромбов у принимавших вакцину AstraZeneca против COVID-19 может быть один из консервантов, которые содержатся в препарате, пишет The Wall Street Journal. Об этом рассказал гематолог из немецкого университета Грайфсвальда Андреас Грайнахер.

Консервант называется EDTA (ЭДТК – этилендиаминтетрауксусная кислота). Вакцина AstraZeneca содержит более 1000 белков, полученных из клеток человека, и ЭДТК помогает им оставаться в кровотоке. Белки связываются с компонентом крови, называемым тромбоцитарный фактор 4, а затем образуют структуры, которые катализируют выработку антител.

Ученый считает, что ЭДТК может провоцировать иммунную систему, которая включает защитный механизм. По итогу у пациентов наблюдаются случаи тромбоза и кровотечения. Грейнахер говорит, что работает над подтверждением своей теории. Он надеется, что производители лекарств будут сотрудничать с ним, поскольку хочет получить больший доступ к их производственным процессам.

Ранее исследователи из университета Грайфсвальда заявляли, что обнаружили причину тромбоза у пациентов, получивших вакцину AstraZeneca. Они назвали этот синдром назвали VIPIT (синдромом, индуцированным вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении). Он заключается в том, что в крайне редких случаях (один на миллион) вакцина вызывает активацию тромбоцитов, которые формируют тромбы.

Симптомы этого побочного эффекта ранее вызывали у ученых вопросы, поскольку наблюдавшийся у пациентов низкий уровень тромбоцитов обычно приводит к кровотечению, а не к образованию тромбов. Ученые утверждают, что такой эффект от вакцины AstraZeneca похож на HIT – редкий побочный эффект гепарина (распространенного препарата против свертывания крови).

Николай Соколов

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