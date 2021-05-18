Минздрав предложил продлить льготное налогообложение для медизделий

Налоговые преференции для медицинских изделий, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством, планируется сохранить и после 1 января 2022 года. Ранее предполагалось, что все производители будут обязаны до конца года перерегистрировать свои медизделия в соответствии с правилами ЕАЭС.
Минздрав разработал и разместил на портале regulation.gov.ru поправки в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса, которые касаются налогообложения медицинских товаров.
Предлагается сохранить льготное налогообложение на уровне 10% на медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ. Ранее предполагалось, что с 1 января 2022 года все производители перерегистрируют свои медизделия в соответствии с правилами ЕАЭС.
Однако Совет Евразийской экономической комиссии одобрил изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий, в соответствии с которыми национальные регистрационные удостоверения на медицинские изделия будут действительны до конца их срока действия.
Изменения предусматривают, что медицинские изделия, зарегистрированные по национальным нормам одного из государств ЕАЭС, могут выпускаться в обращение на территории этого государства до окончания срока действия национальных регистрационных удостоверений.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что большая часть медизделий, закупаемых в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», в настоящее время не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость. При этом в случае, если оперативно не будут внесены изменения в Кодекс, то с 1 января 2022 г. медизделия, обращение которых сохранится на территории РФ, будут облагаться налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 20%, что приведет к резкому увеличению финансовой нагрузки на всю систему здравоохранения.
Елена Сидорова
pharmvestnik