Минздрав предложил продлить льготное налогообложение для медизделий

Налоговые преференции для медицинских изделий, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством, планируется сохранить и после 1 января 2022 года. Ранее предполагалось, что все производители будут обязаны до конца года перерегистрировать свои медизделия в соответствии с правилами ЕАЭС.

Минздрав разработал и разместил на портале regulation.gov.ru поправки в ‎статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса, которые касаются налогообложения ‎медицинских товаров.

Предлагается сохранить льготное налогообложение на уровне 10% на медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ. Ранее предполагалось, что с 1 января 2022 года все производители перерегистрируют свои медизделия в соответствии с правилами ЕАЭС.

Однако Совет Евразийской экономической комиссии одобрил изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий, в соответствии с которыми национальные регистрационные удостоверения на медицинские изделия будут действительны до конца их срока действия.

Изменения предусматривают, что медицинские изделия, зарегистрированные по национальным нормам одного из государств ЕАЭС, могут выпускаться в обращение на территории этого государства до окончания срока действия национальных регистрационных удостоверений.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что большая часть медизделий, закупаемых в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», в настоящее время не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость. При этом в случае, если оперативно не будут внесены изменения ‎в Кодекс, то с 1 января 2022 г. медизделия, обращение которых сохранится на территории РФ, будут облагаться налогом ‎на добавленную стоимость по налоговой ставке 20%, что приведет ‎к резкому увеличению финансовой нагрузки на всю систему здравоохранения.

Елена Сидорова

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