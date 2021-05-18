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ФАС дадут доступ к данным СМДЛП

ФАС, Минпромторг и ЦРПТ подписали соглашение об информационном взаимодействии. Это позволит антимонопольной службе мониторить манипулирование ценами и отслеживать заключение антиконкурентных соглашений.

ФАС дадут доступ к информации, содержащейся в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Благодаря этому служба сможет выполнять свою работу в цифровом виде, без дополнительной нагрузки на хозяйствующие субъекты. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. Информацию подтвердили в ЦРПТ.

Информационное взаимодействие позволит повысить оперативность и точность прогнозов, а также эффективнее осуществлять контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, заявил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

Подключение ведомства к системе позволит в том числе отслеживать заключение антиконкурентных соглашений и манипулирование ценами на рынке, говорится в сообщении Минпромторга.

На прошлой неделе ЦРПТ провел вебинар для участников фармацевтического рынка, на котором напомнил участникам оборота лекарственных препаратов о необходимости внесения в СМДЛП актуальных сведений о предельной отпускной цене лекарств из Перечня ЖНВЛП. Свыше 85% значений стоимости, содержащихся в системе, отличаются от фактических, подчеркнул руководитель проекта «Фарма» Алексей Косарев. При этом свыше 6 тыс. позиций и вовсе не содержат данных о предельной отпускной цене. Все это свидетельствует о невозможности готовить достоверную аналитику и ведет к формированию некорректной отчетности для контрольно-надзорных органов, констатировал спикер.
Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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18 мая, 2021 | Просмотров: 92