В Servier привлекли внимание к деликатной проблеме

Фармацевтическая компания Servier, производитель одного из известных лекарственных препаратов для лечения хронических заболеваний вен, в серии анимационных роликов о Мистере Поппере, красотке Поппи и мадам Посижу рассказала о деликатном и в то же время серьезном заболевании – геморрое. Цель проекта – в юмористической форме привлечь внимание к проблеме и продемонстрировать важность своевременного лечения.

Некоторые заболевания общество считает деликатными и даже табуированными, это мешает вовремя обратиться к врачу и получить адекватное лечение, подчеркивают в компании. К их числу относится геморрой – проблема, о которой многие стесняются говорить.

Серия роликов опубликована на YouTube-канале проекта «Популяция». В роли главных героев – пострадавшие от заболевания части тела: мистер Поппер, красотка Поппи и мадам Посижу. Устав терпеть равнодушие со стороны «руководства», они требуют внимания и делятся «сложными условиями жизни»: острая и жирная пища, беременность и роды, сидячий образ жизни. Героев объединяет одно – нежелание молчать о проблеме геморроя.

«Геморрой – одно из тех заболеваний, о которых не принято говорить открыто, – отметила директор отдела терапевтических препаратов компании Servier Татьяна Шеметева. – Поэтому мы решили действовать нестандартно: с помощью мини-сериала мы надеемся привлечь внимание к этой проблеме, помочь пациентам преодолеть смущение, решиться начать лечение и… улыбнуться».

На проект обратили внимание известные блогеры:

психолог Виктория Юшкевич ;

; Стас Давыдов и его канал This is Хорошо;

и его канал This is Хорошо; бьюти-инфлюенсер Алена Погребняк.

Материал партнера: Servier

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