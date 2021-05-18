Следствие просит продлить арест Шпигелю и Белозерцеву до 20 августа

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия продлить срок ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе «Биотэка» Борису Шпигелю по делу о крупной взятке, пишет ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Поступило ходатайство СК о продлении срока содержания под стражей в отношении Белозерцева и Шпигеля. Следователи хотят продлить срок их пребывания в СИЗО до 20 августа», – сказали в суде.

Следствие ходатайствует о продлении срока ареста и другим фигурантам дела: Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также сотрудникам полпредства Пензенской области в Москве Геннадию Маркову и Федору Федотову.

«Ходатайство о продлении срока их содержания под стражей будет рассмотрено 18 мая», – уточнили в суде.

В конце марта Следственный комитет предъявил официальные обвинения фигурантам дела. Следствие считает, что за оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО «Фармация» в 2020 году Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в Правительстве РФ. Осенью 2020 года по случаю избрания на новый срок губернатором Белозерцева Шпигель купил для него наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., которые передал через посредников. Также, по информации источника, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн руб.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы