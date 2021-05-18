«Катрен» занял второе место в рейтинге российских фармдистрибьюторов

По итогам I квартала 2021 года компания «Катрен» вышла на второе место в рейтинге «Топ-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке» агентства DSM Group.

В рейтинге «ТОП-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, I квартал 2021» АО НПК «Катрен» продолжает удерживать позиции в тройке лидеров рынка, занимая второе место. Объем валового товарооборота компании за I квартал составил 57,8 млрд. руб., что составляет 2% прироста. Среди лидеров рейтинга «Катрен» – единственная компания, кто за счет положительной динамики отгрузок не сократил, а наоборот, увеличил свои показатели.

На протяжении долгого времени компания занимала третье место в рейтинге, однако благодаря показателю доли рынка в размере 12,5% компания вышла на второе место. Кроме того, в аптечном сегменте «Катрен» продолжает занимать второе место и имеет долю 20%.

ТОП-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке, I квартал 2021

ТОП-10 дистрибьюторов по сегментам

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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