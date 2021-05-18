Компания «Пульс» признана дистрибьютором года

Компания «Пульс» победила в номинации «Дистрибьютор года». Об этом было объявлено в ходе торжественной церемонии награждения победителей премии Russian Pharma Inspiration Awards.

2020 год потребовал от всех игроков фармацевтического рынка нестандартных подходов и мобилизации всех ресурсов. Компании «Пульс» удалось справиться с беспрецедентными вызовами ушедшего года, быстрее адаптироваться к стремительно меняющимся условиям работы, разработать новые стратегии и найти эффективные решения. Именно такой подход привел к победе в номинации «Дистрибьютор года», отметили в компании.

Принимая награду от организаторов конкурса директор по развитию «Пульс» Сергей Еськин поблагодарил партнеров за качественные и эффективные коммуникации и отметил, что компании «Пульс» в 2021 году исполняется 25 лет. Четверть века «Пульс» сохраняет верность устоям дистрибьюторского бизнеса и достигает вершин, не конкурируя с аптеками и производителями.

Материал партнера: «Пульс»

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