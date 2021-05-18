Еще одна индийская фармкомпания договорилась о производстве «Спутника V»

Индийские фармацевтические компании Shilpa Medicare и Dr. Reddy’s Laboratories Limited договорились о совместном производстве «Спутника V». В первый год планируется выпустить около 50 млн доз препарата, а также дополнительно рассматривается возможность начала производства «Спутника Лайт».

Индийская фармацевтическая компания Shilpa Medicare подписала трехлетнее соглашение с индийским производителем препаратов Dr. Reddy’s Laboratories Limited (DRL) о совместном производстве вакцины «Спутник V». Об этом пишет индийский новостной сайт Economic Times.

Выпуск вакцины будет осуществляться в интегрированном научно-исследовательском и производственном центре биологических препаратов Shilpa Biologicals Private, дочерней компании Shilpa Medicare, в Дхарваде, штат Карнатака. DRL передаст технологию производства вакцины Shilpa, а впоследствии будет отвечать за реализацию выпущенной продукции. Shilpa Medicare также заявила, что компании рассматривают в ближайшем будущем возможность производства однокомпонентной версии вакцины «Спутник Лайт».

DRL начала сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в октябре прошлого года, когда стороны договорились о проведении совместных клинических исследований вакцины, и получила права на ее распространение в различных регионах.

Объем производства двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в течение первых 12 месяцев составит 50 млн доз, говорится в сообщении.

Российский препарат продается Индии по розничной цене 995 рупий (1004 руб.). До сих пор в стране были одобрены только три вакцины: Covaxin, Covishield и «Спутник V».

На фоне новости акции Shilpa Medicare подскочили на 13% в начале торгов.

Фото: twitter.com/sputnikvaccine

Владимир Заболотских

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