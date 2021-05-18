Eli Lilly заплатит до $1,2 млрд за разработку препаратов на платформе saRNA

Американская Eli Lilly заплатит британской фармкомпании MiNA Therapeutics $1,2 млрд за доступ к исследовательской платформе на основе малых активирующих РНК (saRNA). Eli Lilly будет использовать технологию для разработки до пяти лекарств в ключевых для компании терапевтических областях. Американская Eli Lilly заплатит британской фармкомпании MiNA Therapeutics $1,2 млрд за доступ к исследовательской платформе на основе малых активирующих РНК (saRNA). Eli Lilly будет использовать технологию для разработки до пяти лекарств в ключевых для компании терапевтических областях.

В соответствии с условиями соглашения MiNA будет использовать свою запатентованную технологическую платформу saRNA для разработки до пяти препаратов Eli Lilly (от рака, диабета, нейродегенеративных, иммунологических и других заболеваний). Eli Lilly будет нести ответственность за доклиническую и клиническую разработку кандидатов и сохранит исключительные права на коммерциализацию любых продуктов, полученных в результате сотрудничества.

Британская MiNA получит $25 млн в качестве авансового платежа, также за каждый из разработанных препаратов американская фармкомпания должна будет выплатить ей до $245 млн, таким образом общая стоимость сделки может достигнуть $1,2 млрд.

Платформа компании MiNA Therapeutics позволяет создавать новые лекарственные препараты для восстановления нормальной функции клеток с использованием естественных механизмов активации генов.

Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 году химиком-фармацевтом Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в Индианаполисе, штат Индиана. Подразделения Eli Lilly находятся в 18 странах мира.

MiNA Therapeutics является разработчиком нового революционного класса лекарств, основанного на saRNA и предназначенного для терапии онкологических и генетических заболеваний.

В декабре 2020 года Eli Lilly за $1 млрд приобрела Prevail Therapeutics, занимающуюся разработками лекарств в сфере генной терапии для замедления или остановки основного процесса заболевания у пациентов с болезнью Паркинсона, болезнью Гоше, деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями.