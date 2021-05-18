«Санофи» и «Фармимэкс» поставят лекарства «Кругу добра» на 162 млн рублей

Препараты rанакинумаб («Иларис») и алглюкозидаза альфа («Майозайм») для подопечных фонда «Круг добра» поставят компании «Санофи» и «Фармимэкс». Первая получила госконтракт на 83,9 млн руб., вторая – на 78,7 млн руб.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан завершил два аукциона на поставку препаратов для подопечных фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Объявления о закупках разместили 29 апреля на портале zakupki.gov.ru.

Компания «Санофи Россия» реализует контракт по поставке алглюкозидазы альфа, лиофилизата для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг («Майозайм») на 83,9 млн руб. Препарат будет использоваться для лечения подопечных фонда с болезнью Помпе. Стоимость лечения одного ребенка «Майозаймом» составляет 18,4 млн руб. в год.

Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг («Иларис») поставит компания «Фармимэкс», сумма контракта – 78,7 млн руб. Препарат предназначен для лечения детей с семейной средиземноморской лихорадкой, криопирин-ассоциированным периодическим синдромом и периодическим синдромом, ассоциированным с рецептором фактора некроза опухоли.

Поставки обоих препаратов должны начаться сразу после подписания контрактов, а завершиться – не позднее 1 июля 2021 года.

Перечень утвержденных фондом «Круг добра» болезней и лекарств.

Григорий Дубов

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