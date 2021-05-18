Основатель Moderna создал компанию для работы с технологией «бесконечной РНК»

Основатель Moderna Авак Кахведжян создал еще одну компанию под названием Laronde, пишет BioPharmaDive. Новая фирма будет заниматься разработкой и применением технологии eRNA (endless RNA — «бесконечная РНК»).

Информационная РНК дает клеткам инструкции о том, какие белки необходимо производить. Однако эти инструкции в форме генетического материала обычно не хранятся долго, поскольку для поддержания порядка и защиты от внешних угроз клетки «разбирают» их.

В отличие от типичной матричной РНК, которая является линейной, eRNA имеет форму кольца. В кольцевой структуре у eRNA нет свободных концов, за которые ферменты могли бы цепляться и запускать процесс разборки. Это означает, что она теоретически могла бы сохранять активность дольше и способствовать экспрессии белка в течение недель или месяцев.

«Представьте себе, если бы мы могли дать людям крошечный кусочек eRNA и люди могли бы затем производить свои собственные самовосстанавливающиеся белки в своем собственном теле. Просто подумайте, как это изменит то, как мы думаем о лекарствах, и о том, что такое лекарства», — заявил генеральный директор Laronde Диего Мираллес.

Laronde считает, что разработанная ею платформа eRNA может преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются другие технологии на базе РНК. Она поможет сделать препараты более стабильными, более долгодействующими, а также средства на такой основе можно будет вводить несколькими способами.

Кахведжян получит от Flagship Pioneering, которая специализируется на венчурных инвестициях и с которой он уже около 10 лет состоит в партнерских отношениях, 50 млн долл. Laronde планирует нанять более 200 человек в следующие два года, а также построить модульную и масштабируемую фабрику для клинического и коммерческого производства.

Компания также ставит перед собой достаточно амбициозную цель — произвести до 100 лекарств на основе eRNA в течение следующего десятилетия. Кроме того, компания будет продавать некоторые терапевтические методы и препараты.

Фото: facebook.com/avak.kahvejian

Николай Соколов

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