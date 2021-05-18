Основатель Moderna создал компанию для работы с технологией «бесконечной РНК»

Основатель компании Moderna Авак Кахведжян создал новую фирму под названием Laronde. Она будет разрабатывать и выпускать препарат на основе «бесконечной РНК», которая потенциально позволит продлить срок действия лекарственных средств.
Основатель Moderna Авак Кахведжян создал еще одну компанию под названием Laronde, пишет BioPharmaDive. Новая фирма будет заниматься разработкой и применением технологии eRNA (endless RNA — «бесконечная РНК»).
Информационная РНК дает клеткам инструкции о том, какие белки необходимо производить. Однако эти инструкции в форме генетического материала обычно не хранятся долго, поскольку для поддержания порядка и защиты от внешних угроз клетки «разбирают» их.
В отличие от типичной матричной РНК, которая является линейной, eRNA имеет форму кольца. В кольцевой структуре у eRNA нет свободных концов, за которые ферменты могли бы цепляться и запускать процесс разборки. Это означает, что она теоретически могла бы сохранять активность дольше и способствовать экспрессии белка в течение недель или месяцев.
«Представьте себе, если бы мы могли дать людям крошечный кусочек eRNA и люди могли бы затем производить свои собственные самовосстанавливающиеся белки в своем собственном теле. Просто подумайте, как это изменит то, как мы думаем о лекарствах, и о том, что такое лекарства», — заявил генеральный директор Laronde Диего Мираллес.
Laronde считает, что разработанная ею платформа eRNA может преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются другие технологии на базе РНК. Она поможет сделать препараты более стабильными, более долгодействующими, а также средства на такой основе можно будет вводить несколькими способами.
Кахведжян получит от Flagship Pioneering, которая специализируется на венчурных инвестициях и с которой он уже около 10 лет состоит в партнерских отношениях, 50 млн долл. Laronde планирует нанять более 200 человек в следующие два года, а также построить модульную и масштабируемую фабрику для клинического и коммерческого производства.
Компания также ставит перед собой достаточно амбициозную цель — произвести до 100 лекарств на основе eRNA в течение следующего десятилетия. Кроме того, компания будет продавать некоторые терапевтические методы и препараты.
Фото: facebook.com/avak.kahvejian
Николай Соколов
pharmvestnik