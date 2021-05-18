Ученые обнаружили новый высокоэффективный способ борьбы с вирусом гепатита B

Ученые из Университетского колледжа Лондона разработали новую иммунотерапию для борьбы с вирусом гепатита В (HBV). Результаты их исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Исследователи получили иммунные клетки непосредственно из печени пациентов и опухолевых тканей. На них было продемонстрировано, что ингибирование ацил-КоА: холестерин ацилтрансферазы (АХАТ; фермент, который контролирует уровень холестерина в клетках) имеет высокую эффективность для борьбы с вирусом гепатита B. Блокирование активности АХАТ способствовало стимулированию определенных иммунных клеток, которые могут бороться как с вирусом гепатита В, так и с ассоциированными раковыми опухолями.

Было также обнаружено, что ингибирование АХАТ препятствует репликации вируса гепатита B, а значит, представляет собой средство прямого противовирусного действия. Ранее сообщалось, что ингибиторы АХАТ, такие как avasimibe, принимаемые перорально в качестве препаратов, снижающих уровень холестерина, хорошо переносятся пациентами.

Кроме того, ученые пришли к еще одному выводу о том, что ингибиторы АХАТ способны активировать работу Т-клеток человека, уничтожающих вирус. Повышенный иммуностимулирующий эффект был отмечен в Т-клетках, обнаруженных в печени, инфицированной вирусом гепатита B или пораженной раковой опухолью. Это давало возможность Т-клеткам преодолевать ограничения, препятствующие функции иммунитета, позволяя им нацеливаться как на вирус, так и на опухолевые клетки.

«Разработка новых терапевтических средств имеет решающее значение для улучшения методов лечения пациентов. Иммунные клетки, такие как Т-клетки, необходимы для борьбы с вирусами и опухолями, но зачастую не способны нормально функционировать и не могут контролировать развитие заболеваний. Современные препараты, применяемые в стандартном лечении, не могут уничтожить вирус, предотвратить развитие рака и спасти иммунные клетки», – отметила один из авторов исследования, профессор Университетского колледжа Лондона Мала Майни.

По словам исследователя Натали Шмидт, опубликованная работа послужит основой для будущих клинических испытаний и откроет новые возможности для лечения пациентов с хроническими вирусными инфекциями и раком.

Холестерин – это липид (жир), который присутствует в рационе каждого человека ежедневно. Он выполняет множество функций в организме. Гепатит В поражает печень, орган, высоко обогащенный холестерином и хорошо известный иммуносупрессивной активностью.

Вирус гепатита В является самой распространенной причиной рака печени в мире. Каждый год во всем мире хронический гепатит B становится причиной 880 тыс. смертей от цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК)/рака печени.

Владимир Заболотских

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